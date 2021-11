⁣Rugby: CUCU ganó de visitante y es semifinalista del TR:

En el cierre de la primera fase del Nivel 2° del Torneo Regional del Litoral, CUCU venció como visitante a Querandí 23-29 (2-5) y se quedó con el segundo lugar de la Zona A. Además consiguió el boleto a semifinales donde enfrentará a Gimnasia el primero de la Zona B.

La Zona de CUCU quedó en mano de Cha Roga que apabulló a Capibá 43-7 (5-0).

Resultados:

Zona A: Querandí RC 23-29 CUCU (2-5); Cha Roga RC 43-7 Capibá RC (5-0)⁣

Posiciones: Cha Roga 33; CUCU 19; Capibá 11; Querandí 10.⁣

Zona B : Los Pampas (R) 21-12 Gimnasia (P) (4-0); Talleres (AS) 22-57 Regatas/Belgrano (SN) (0-5)⁣

Posiciones: Gimnasia 22; Los Pampas 18; Belgrano/Regatas SN 16; Talleres AS 1.⁣

Semifinales – 20/11: (1° A vs. 2° B) – Cha Roga – Los Pampas⁣, (1° B vs. 2° A) – Gimnasia – CUCU⁣,

(3° A vs. 4° B) – Capibá vs. Talleres AS⁣, (3° B vs. 4° A) – Belgrano/Regatas vs. Querandí RC⁣..