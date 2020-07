21 de julio: Día mundial del perro

Todos los 21 de julio – un día más tarde del “Día del Amigo” – Ayer, se celebró el “Día Mundial del Perro”. Aunque realmente se desconoce el hecho que motivó la creación de esta festividad mundial, se especula que fue motivado por la inmensa labor que prestan estos animales en el diario vivir de los seres humanos.

Durante años hemos relacionado inevitablemente al perro con el apodo de mejor amigo del hombre, pero el origen de la mítica cita cuenta con una curiosa historia a pesar de ello desconocida para muchos.

¿Por qué el perro es el mejor amigo del hombre? Pues además de todas las características o cualidades que definen al cánido en lo referente a su carácter, como la lealtad, la nobleza y fidelidad que han demostrado a lo largo de décadas respecto a los humanos, el origen de esta famosa cita que cataloga al perro como mejor amigo del hombre tiene una explicación histórica. Y ésta tiene su fecha exacta en 1870, tras la celebración de un juicio que marcaría además para el futuro un hito para los derechos de los animales.

Los hechos con los que arranca todo tuvieron lugar en Missour (EstadosUnidos) cuando Charles Burden, granjero conocido por el gran afecto que sentía por su perro, un foxhound llamado “Old Drum”, encontró el cuerpo de su animal sin vida tras recibir varios disparos, presuntamente de su vecino, nada amante de los animales y que ya había amenazado a Burden en repetidas ocasiones con asesinar a su can. Un delito que, por cierto, sólo estaba penado con una simple multa económica de 150 dólares por aquel entonces.

El granjero, dolido ante el terrible suceso, denunció el caso ante la Corte de Warrensburg, donde fue objeto de burlas al pretender celebrar un juicio por el asesinato de su perro. La aparición entonces del abogado George Graham Vest, que se encargaría de la defensa de Charles Burden, fue la primera piedra de lo que más tarde sería un cambio total de escenario. Un desafío total para un distinguido letrado que se marcó como objetivo sentar precedente en la historia judicial norteamericana. Y lo conseguiría un año más tarde, en 1870, cuando sus palabras durante el juicio definitivo marcaron un antes y un después para la defensa de los derechos de los animales.

La victoria final fue para Burden y Vest, resultado que pese a saldarse con sólo 550 dólares de multa para el acusado, obtuvo un significado mucho mayor al tratarse de un acontecimiento único que sirvió como precedente histórico tanto para las bases judiciales como para acrecentar el apoyo a los derechos de los animales. Y también para dejar en la memoria la mítica cita con la que todos nos referimos al perro, como el mejor amigo del hombre.

Este episodio cobra trascendencia en nuestros días, en nuestra realidad uruguayense. Gracias a la actuación de un fiscal hemos podido rescatar del maltrato extremo a que fueron sujeto a dos perros los cuales se encontraban atados en la intemperie, con hambre de meses – y no le echemos la culpa a la cuarentena – y desprotegidos mientras que sus dueños con celulares y ostentando gastos superfluos esgrimían que no tenían plata para alimentarlos. Ellos fueron secuestrados por orden de la Justicia que actuó por un Fiscal. Remarcamos UN FISCAL pues la Justicia no es siempre objetiva respecto a estos casos relacionados con animales. El sistema judicial – en el rol de los fiscales – tendrían que actuar con el solo criterio que dicta la Ley Penal N° 14.346, “Ley Sarmiento”.

De EEUU a la Argentina… En un fallo sin precedentes en la Argentina, un juez de Neuquén admitió que tres perros galgos -que fueron rescatados por la policía provincial de una carrera clandestina en Cutral Có en 2019- tengan su propia abogada para que los represente ante la ley. El juez de garantías,

tomando en consideración el planteo del fiscal, aceptó su petición y por ende la abogada podrá participar en el juicio en su rol de querellante en representación de los animales. Justicia objetiva para la defensa de seres tanto humanos como no humanos; abogados y fiscales empáticos que actúen a favor de ellos. NO es hablar de utopías, es señalar a que la Justicia se convierta empática hacia los animales.

Tal como un allegado se puede convertir en amigo. Nuestros animales también lo pueden ser. Respetarlos no solo como un ser de compañía sino como ser con derechos es la meta. La palabra AMIGO, nos tiene que igualar.