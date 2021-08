35° grados en San Juan: El viento Zonda causó incendios y cortes eléctricos

La provincia de San Juan vivió este miércoles un día de verano, con temperaturas de 35 grados y apenas el 2 por ciento de humedad, debido a un viento Zonda que registró ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora y causó incendios, caída de árboles y cortes de energía eléctrica.



El clima comenzó a cambiar este martes por la tarde, muy lentamente, pero sin viento fuerte y a primera hora de la mañana había 7 grados, lo que es inusual para la época invernal en esta región geográfica.

Pero a las 11, cuando había 14 grados, llegó el viento del oeste-noroeste que cambió radicalmente las condiciones meteorológicas y elevó la temperatura en 10 grados en menos de una hora.

A las 14, los registros del Servicio Meteorológico Nacional marcaban 31 grados y viento a 50 kilómetros en promedio horario, pero con ráfagas superiores a los 65 kilómetros.

La tempestad de polvo levantado por el viento no sólo redujo la visibilidad a unos pocos metros, dificultando el tránsito en las rutas y en la ciudad, sino que transformó en irrespirable la atmósfera y una enorme incomodidad para estar al aire libre.

A las 16, la temperatura era de 35 grados Celsius y la humedad ambiente había descendido a apenas el 2 por ciento y generado incendios en la localidad de San Roque en Jáchal al norte de la capital; Ullum, donde el incendio de pastizales no da tregua a los bomberos y Angaco, donde un incendio de campo arrasó con una vivienda y dejó con lo puesto a una familia.

En Valle Fértil, un prolongado corte de energía eléctrica afecta a toda su población y desde la distribuidora Energía San Juan dijeron que no proveerán el servicio hasta que sean controlados los focos de incendio que se registran en las proximidades del tendido eléctrico de alta tensión, que lleva el fluido al departamento.

El Ministerio de Educación suspendió las clases vespertinas y nocturnas por el viento, que provocó “cortes de electricidad y problemas en la provisión de agua potable” en los establecimientos educacionales.

El Ministerio de Salud, suspendió la vacunación contra el coronavirus en los AutoVac instalados y los centros de testeo al aire libre, y los bomberos informaron que se combaten simultáneamente varios focos de incendio en toda la provincia.

Los sanjuaninos suelen decir que cuando hay viento Zonda en superficie es porque está nevando en la cordillera y, por eso, en épocas de sequía como la que vive San Juan desde hace seis años, y que se espera que se extienda unos cinco años más, no deja de ser una buena noticia.