17A: Marcha contra la cuarentena en varios puntos del país

En plena pandemia del coronavirus y con la cifra de casos en ascenso, sectores de la oposición llevaron a cabo este lunes una marcha para protestar contra “la cuarentena eterna, la reforma judicial y la inseguridad”. Desde el oficialismo cuestionaron la manifestación.

Con el Obelisco como epicentro, miles de personas se aglutinaron en distintos puntos del país para cuestionar las medidas sanitarias y las disposiciones gubernamentales tomadas por el presidente Alberto Fernández desde el comienzo de la crisis del Covid-19. “Basta de confinamiento”, expresaba una de las participantes al inicio de la marcha.



“Vengo a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él pero existe para un montón de trabajadores que están sin trabajar. Nos hubiera gustado más comprensión”, dijo la presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la convocatoria.



Asimismo, le reclamó a Alberto Fernández que “levante la reforma de la justicia. No se puede hacer una justicia a la medida de la impunidad”.

“Presidente, comprenda que hay un pueblo reclamando para que haya un país con Constitución y Justicia, donde los argentinos puedan vivir. Entienda, no se cierre, no repita la historia de enemistad y confrontación. Vaya y entienda a los argentinos que no piensan como usted”, concluyó.



Si bien la exministra de Seguridad negó haber llevado adelante la convocatoria al resaltar que se trató de protesta autoconvocada por sectores de la sociedad, el partido que conduce promovió la asistencia a la marcha pese a las recomendaciones sanitarias ante las posibilidades de contagios.