Copa Libertadores: Boca con los mismos once para enfrentarse al DIM

El Xeneize repetiría equipo en la Copa Libertadores, sin cambios respecto de aquellos que vencieron por 2-0 a Libertad la semana pasada en Paraguay. Hoy visita al Deportivo Independiente Medellín de Colombia desde las 21 horas.

Toto Salvio fue la carta de gol en Paraguay la semana pasada.







“Equipo que gana, no se toca”. Esa parece ser la premisa a seguir en Boca, que para el encuentro de hoy ante DIM por la Copa Libertadores presentaría los mismos once que vencieron a Libertad la semana pasada.

Si bien en la práctica de fútbol reducido de la tarde de ayer en Colombia, el Xeneize no dio indicios del equipo que presentará, lo cierto es que todo parece indicar que repetirá equipo por la cuarta jornada de la Copa Libertadores.



Así, las dos dudas que tenía Miguel Ángel Russo -que se quedó en Buenos Aires por precaución- en el sector izquierdo quedarían disipadas con las titularidades para Emmanuel Mas en el lateral y Gonzalo Maroni en el mediocampo.



De esta manera, el equipo que alineará Boca para hoy, desde las 21, sería: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Mas; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández, Maroni; Carlos Tevez y Franco Soldano.

.