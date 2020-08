3º encuentro virtual de Vecinos por los Humedales de Concepción del Uruguay.

El próximo viernes 21 de agosto se llevará a cabo el 3º encuentro virtual a partir de las 19hs, en esta ocasión el tema será El Delta Paraná como sujeto de derechos, el Delta indefenso y el porqué de la vía urgente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Contaremos con la presencia de Aldana Sasia del Foro Ecologista de Paraná y María Fernández Benetti de la Asociación para la Justicia Ambiental, destacadas abogadas amparistas intervinientes en la causa presentada ante la CSJN.

La plataforma usada para este encuentro será nuestro canal de YouTube Por los Humedales del Rio Uruguay: https://youtu.be/zshZTtxxeEc Sugerimos se suscriban al mismo para recibir las notificaciones de ésta y próximas charlas.

Invitan a participar en la misma: Sociedad Argentina de Planificadores Territoriales Regional Litoral, INTA Ministerio de Agroindustria Presidencia de la Nación, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos Regional Este, Facultad de Ciencia y Tecnología sede Concepción del Uruguay, Valorización del Humedal Reserva Isla del Puerto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Concepción del Uruguay, Club de Observadores de Aves, Aves Argentinas, Yacht Club Entrerriano C del U, Club Regatas Uruguay C del U, Dirección de Salud Ambiental Municipalidad de C del U, Fac. de Ciencias de la Salud UNER.