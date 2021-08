Liga Profesional: Independiente ganó el clásico y quedó como único puntero

Independiente venció a Racing por 1-0 con un gol de palomita de Silvio Romero y se quedó con el clásico de Avellaneda. El Rojo se hizo fuerte en el Libertadores de América y consiguió tres puntos claves para alcanzar la punta del campeonato con 11 unidades.



En el primer tiempo la visita comenzó mejor y si bien no tuvo chances claras, sí se aproximó gracias a Javier Correa y Lisandro López. El ex-Ferro remató adentro del área, pero la pelota se fue desviada. No obstante, a los 22 Licha pateó desde la medialuna y el balón pasó a centímetros del palo izquierdo.

Poco a poco el Rojo mejoró y a los 30 minutos Palacios envió un centro, Arias despejó a medias y Roa remató por encima del arquero, pero Sigali salvó el gol en la línea y Cáceres completó para mandarla al lateral. Más tarde, nuevamente el Tucu asistió a Romero, quien no la pudo empujar.

La Academia volvió a llevar peligro en el cierre con Correa, quien remató y Sebastián Sosa tapó el tanto con sus piernas. Así se fueron al descanso sin goles y en el complemento la visita arrancó con el pie derecho porque a los 8 Chancalay se perdió un insólito gol tras estrellar la pelota contra el palo.

Pese a eso, los de Falcioni mejoraron, lograron tener la pelota y responder. Palacios volvió a llevar peligro sin poder concretar. El gol estaba al caer y llegó a los 24 de la segunda mitad cuando Silvio Romero aprovechó una gran jugada del Tucu y se tiró de palomita en el área para marcar el 1-0.

En un final tenso en el que varios jugadores se cruzaron, el árbitro amonestó a Fabricio Domínguez y Mauricio Martínez. Este resultado le dio la punta al local, mientras que la Academia quedó con 8 puntos. La próxima jornada Independiente visitará a Rosario Central y Racing recibirá a Newell’s.