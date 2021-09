20 pagina 11

Autódromo CDU

Exitoso encuentro del automovilismo provincial

Gran parte del automovilismo y motociclismo entrerriano se congregó en el autódromo de Concepción Del Uruguay. La Competencia Especial 850 compartió fecha con el TC del Litoral la Citroen Competición y el Zonal amateur de Motociclismo.

El público respondió con creces tanto en el vasto parque del autódromo como en audiencia de la televisión en vivo. Este fin de semana se presentaron Competición Especial 850, TC Litoral, Citroen Competición y Zonal Amateur de Motociclismo. Todas con sus respectivas clases.

En la clase más competititva de la CE, la Procar 1100, la clase más espectacular de la provincia volvió a mostrar de que se trata, en apenas una diferencia casi imperceptible al ojo humano entre el primero y el segundo, solo 76 milésimas de segundo dieron como ganador a Gabriel Alfaro, que da otro salto en busca del ansiado torneo. El punto más emotivo y alentador fué ver tan vigentes a los experimentados del automovilismo para robarse el protagonismo, como Jorge Lambert, Cristian Conte, actual campeón o el mismo Oscar Demarlenge que fué segundo pero líder una parte de la carrera.

El día sábado debutó un piloto sub 20, Nicolás Barreto, que con la experiencia del Karting Entrerriano y algunas pruebas en el Procar de su padre bajo el brazo, afrontó el desafío de conducir la unidad de su tío José, al 6to lugar de una carrera exigente.

En Copa Seniors PC 1100, el referente Oscar Demarlenge obtuvo su primer victoria en la nueva copa. No fué fácil ya que debió soportar el ataque permanente de un artero Jorge Lambert (segundo). Tercero se ubicó el campeón Fabián Conte.



Clase C: Ahora si, se establece Bonasegla

Fin de semana a pedir del equipo familiar de los Bonasegla. Como primer medida Marcos en su año debut soportó la tremenda presión de liderar y ganar en la carrera sprint no sin algun momento de zosobra.En la final fué el turno de Franco, que no solo se conformó con ver a sus seguidores inmediatos lejos de la zona de puntos si no que que continuó acelerando para ver primero la de cuadros. Daniel Salvetti, primero cambiando motor y luego dañando un neumático tuvo un fin de semana para el olvido. En tanto que Esteban Benitez también involucrado en alguna refriega partía rumbo al abandono.El regreso de Axel Boujón fué soñado con un gran segundo puesto, en tanto que Gastón Dubois prevaleció en un difícil pelotón y contuvo los embates de Matías Baccón.