Autódromo CDU: Comenzó la cuenta regresiva para el pre coronación de la CE 850

Es cuestión de días para que se ponga en marcha el gran premio pre-coronación “José Francisco Baucero” de Competición Especial 850. Además estará presente el Zonal de Motociclismo Amateur y se viene intensamente en el trazado del mismo.



Se viene otra fecha de la categoría espectáculo y se renuevan las expectativas. La información al momento dice que continúa la llegada de más pilotos en ambas clases. Ambas clases realizarán doble jornada, ingresando en etapa definitiva de cara al fin de la temporada, habrá reformas reglamentarias y circuito nuevo para la divisional mayor

En Clase C, será una fecha muy fuerte. La puesta en escena será mágnifica, con carrera doble jornada, muchos puntos en juego y un campeonato que no está cerrado; con el regreso de Claudio Mariani, Claudio Enriquez, Valentín Osengar y un debut mas que especial: Matías Guiffrey, piloto villaguayense, primero en la categoría en haber competido en Turismo Carretera. Como si fuera poco, Clase C inaugurará una variante de circuito de 3700 metros, otro verdadero desafío.

En Procar 1100, la divisional mas numerosa de la provincia, que tiene ya casi treinta autos rankeados en el campeonato tendrá tambien nuevas altas: David Tallafer, tras un largo impás regresa como piloto. El ex campeón de Fórmula Entrerriana Cristian Wolter se sumaría con un autó del García Competición, entre otras incorporaciones que están a confirmarse.

Gabriel Alfaro es líder de la general, persiguiendo el objetivo de darle un título automóvilistico a Basabilvaso.n En la Copa Seniors Fabián Conte es puntero del certamen, pero deberá pasar al ataque para contener a sus perseguidores que en la carrera anterior, cerca estuvieron de dar un sacudón a la tabla de posiciones.

Entradas: Generales: $400, Estacionamiento automóviles: $200, menores: $100.



