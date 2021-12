Copa Entre Ríos: El Lobo juega en Victoria el domingo, María en Villa Elisa y Almagro de local

A partir del domingo 2 de enero de 2022 se jugará la 3era fecha de la Copa Entre Ríos, Gimnasia visita a Sarmiento de victoria desde las 19,30, por la Zona 5. María Auxiliadora visita al CAVE en Villa Elisa a las 19 y Almagro será local ante Unión de Villa Jardín también a las 19.



María Auxiliadora viene de empatar con Almagro y lidera su Zona. Foto Ale Osuna.

El domingo 2 de enero se pone en marcha la tercera fecha del “Torneo Carlos Romero Copa Bonnin Hnos” que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol. La mayoría de los encuentros se van a jugar en el segundo día del año y se completa el lunes con dos partidos. Además se conocieron las designaciones, las canchas y los horarios.

Gimnasia líder con 6 unidades visita al último de la tabla de la Zona 5 a las 19,30 hs, Sarmiento de Victoria, desde las 21 por la misma zona, Centrla Larroque recibe a Gualeguay Central.

Por la Zona 8 María Auxiliadora líder con 4 pts visita al CAVE en Villa Elisa a las 19, a la misma hora Almagro en cancha de Atlético recibirá a

Programa

ZONA 5

CANCHA: SARMIENTO (DOMINGO 19:30), SARMIENTO ( VICTORIA) – GIMNASIA Y ESGRIMA ( C D U). ÁRBITRO: MAXIMILIANO DURAN. ASISTENTES: VICTOR SCHNEIDER Y MARIANO NADALIN DE PARANÁ.

CANCHA: RAUL IMPINI (DOMINGO 21:00 ). C. LARROQUE ( GCHU ) – GUALEGUAY CENTRAL (GUALEGUAY )

ZONA 8

CANCHA: 2 DE JUNIO (DOMINGO 19:00). CAVE ( COLON ) – MARIA AUXILIADORA ( C D U). ÁRBITRO: BRIAN PAEZ. ASISTENTES: ARIEL GHIBAUD Y RAUL RONDAN DE GUALEGUAYCHÚ.

CANCHA: ATL URUGUAY (DOMINGO 19:00 ). ALMAGRO – CLUB UNION VILLA JARDIN (CDIA ).ÁRBITRO: GABRIEN QUIND.ASISTENTES: BRIAN GODOY Y GUILLERMO OTEGUI DE VICTORIA