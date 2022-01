Federal A: Gimnasia ya cuenta con 6 refuerzos para la pretemporada

El entrenador Hernan Orcellet ha buscado futbolistas de experiencia que se acoplen al eje que pueden conformar Enzo Oviedo y el capitán Luciano Leguizamón. En ese sentido, regresó Nicolás Torres, quien tendrá su tercer ciclo en el Lobo y pega la vuelta a su ciudad.

El Lobo uruguayense se prepara para el inicio de la pretemporada este lunes 24 de enero, luego de haber sido postergada una semana dada una serie de contagios en el plantel que motivaron la reprogramación. Mientras hacemos un repaso de los refuerzos que llegaron de cara a la Temporada 2022.

Además de Nico Torres, en la última línea acordó su llegada el exAtlético Paraná Cristian Romero Giraud, defensor de 30 años de último paso por Sportivo Desamparados de San Juan. Como mediocampistas, las caras nuevas que estarán para el comienzo de la pretemporada son las de Marcelo Benítez (32 años proveniente del Club Ciudad de Bolívar), Daniel Carrasco (28 años llega desde Central Norte de Salta) y el brasileño Francisco Rosendo De Souza (30 años, procedente de Sportivo Peñarol de San Juan). En la parte ofensiva, Gimnasia sumó a Fabricio Lovotti, un delantero de 23 años que viene de Central Córdoba de Rosario en la Primera C.

Además Orcellet sigue buscando un nueve. Estuvo muy cerca de arreglar Mauro Sergiejuck, a quien el entrenador ya tuvo en Defensores de Pronunciamiento. Sin embargo, el ex Chaco For Ever se transformó en refuerzo de Douglas Haig de Pergamino.

Los que siguen, Brian Bustos arregló su continuidad y Eduardo Flores Oriques debe regresar de su préstamo en Guaraní Antonio Franco una vez que finalice su participación en el Torneo Regional Amateur. En la misma situación se encuentran Emilio Lazza, Leonel López y Agustín García, quienes están jugando en Atlético Paraná, semifinalista de dicho certamen.

Lo mismo ocurre con Nicolás Musico en el Deportivo Rincón de Neuquén, Juan Manuel Rodríguez y Juan Carlos Ardetti en Guaraní. Javier Sotto ya regresó tras su paso por San Martín de Mendoza y estará en el regreso a las prácticas. Luego de buscar un poco de rodaje en la Copa Entre Ríos, Roque González y Oscar Solano volverán de sus préstamos en el Social y Deportivo Achirense y Atlético Uruguay respectivamente.