Eliminatorias: Scaloni dio positivo el test y estará ausente ante Chile

El entrenador principal del conjunto nacional afirmó que por dar positivo en los testeos que se solicitan para viajar al país trasandino el cuerpo técnico estará compuesto por Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente. Se juega hoy 21:15 en la altura de Calama.



Scaloni confirmó la noticia en conferencia de prensa la tarde de ayer.

El seleccionado de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó ayer que no viajará hoy Chile para el partido de este jueves por la 15ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas porque su PCR dio positivo. El Seleccionado partió la tarde de ayer rumbo a Chile para el partido que se jugará hora desde las 21,30 horas.

Además el futbolista Alexis Mac Allister también dio positivo, no podrá viajar, al igual que Emiliano Buendia por contacto estrecho.

Por otro lado, ante la consulta sobre cómo fue el diálogo con Lionel Messi, ausente en la convocatoria por la doble fecha, Scaloni afirmó que les cantaría que estuviera con el plantel.

“Charlé con él y me dijo que el COVID lo afectó bastante. Es importante que se ponga bien, y por eso decidí que lo mejor era que se quedara en su club”, reconoció.

Sobre el posible reemplazante de Messi, Scaloni dijo lo siguiente: “Hay muchos jugadores que pueden hacer esa función, han jugado cuando Leo no estuvo y puede ser, pero no descarto que puedan ser otros compañeros y tenemos variantes”.

Posible formación: miliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Alejandro Gómez o Paulo Dybala o Nicolás González, Lautaro Martínez y Ángel Di María.