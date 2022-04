Grand Prix Sudamericano: La lluvia y los 3000 metros fueron las estrellas del cierre

En el cierre del Grand Prix de Atletismo Sudamericano con el Torneo Hugo Mario La Nasa, la lluvia y las carreras de Semifondo fueron los atractivos principales en la húmeda mañana dominguera en la pista del Centro Provincial de Educación Física N°3.

Fedra Luna que no pudo en el Sprint del viernes en 1500m, se quedó con los 3000m. Foto Prensa CADA.

Las pruebas de mediofondo se ha convertido en las mayores atracciones de las últimas citas internacionales por el GP Sudamericano en Concepción del Uruguay. Así, por ejemplo, sucedió con los inolvidables 1.500 llanos de la jordana del viernes. Y este cierre de la serie argentina con el torneo Hugo Mario La Nasa -en recuerdo al ex presidente de Confederación Argentina de Atletismo- el domingo 3 de abril no sería la excepción: se vieron grandes carreras y marcas sobre 3.000 metros llanos.

Fedra Aldana Luna produjo la mejor actuación de su campaña en la final femenina y confirmó su espléndido momento al establecer el nuevo récord argentino, mientras que entre los varones se vio nuevamente la calidad del brasileño Thiago do Rosario André, con casi todos los atletas mejorando sus registros personales.

Luna ya había anticipando este gran momento con sus 4m.16s.90 de los 1.500 metros de la jornada del viernes, donde ocupó el tercer lugar de una verdadera batalla ganada por Mariana Borelli.

Y ahora se adjudicó los 3.000 con 9m.05s.70, mejorando el tope argentino que Florencia Borelli había establecido hacía exactamente un año (3-4-21 en Mar del Plata) con 9m.08s.84. Fedra tenía como antecedente en esta distancia 9m18s44 desde octubre pasado en la pista del Parque Olímpico.

Otra gran protagonista de la prueba fue la maratonista Daiana Ocampo quien, en las últimas semanas, está demostrando también su capacidad en las distancias de pista y ahora consiguió el segundo puesto con 9m.14s.89, registro que la eleva al sexto lugar en la lista nacional permanente. La medalla de bronce fue para la chilena Josefa Paz Quezada, quien marcó 9m16s13. Josefa, discípula del gran Jorge Grosser, venía de batir un legendario récord de su país con 9m13s73 en Concepción. Y en el cuarto puesto quedó la olímpica uruguaya María Pía Fernández con 9m.27s.08. Otras dos argentinas que también evolucionan en las distancias medias y largas aprovecharon esta estela para quedar 5a. y 6a, Antonella Guerrero (9m.38s.61) y Agustina Landers (9m38s98) respectivamente.

Las series de 3.000 llanos resultaron un verdadero espectáculo. Y allí comandó el campeón sudamericano de Guayaquil 2021 en la dupla 800/1.500 (además de finalista Mundial 2017), el brasileño Thiago do Rosario André. Y lo hizo con notable decisión para terminar en 7m.55s.02, que también significa su mejor producción personal en esta distancia, que aborda de tanto en tanto. El chileno Diego Uribe fue su escolta con 8m03s07 y el argentino José Zabala -quien venía de una gran actuación en los 1.500 por debajo de 3m40s- ahora también se superó con 8m03s23. Lo mismo ocurrió con Joaquín Arbe: además de apoderarse del récord de maratón en diciembre pasado, se está mostrando muy veloz en la pista (así se lo vio en 1.500, luego con su triunfo en los 2.000 metros obstáculos y ahora consiguiendo su mejor marca personal de 8m04s45 para los 3.000 llanos). Zabala y Arbe suben al 7° y 10° lugar respectivamente en la lista de todos los tiempos. Y lo hicieron en una jornada realmente de excepción para los corredores, con 28 por debajo de 9 minutos y 16 de ellos, corriendo en menos de 8m30s (el uruguayo Eduardo Gregorio con 8m05s04, Bernie Maldonado con 8m05s90 e Ignacio Erario con 8m06s40 también simbolizan esa considerable mejoría colectiva).

Otra de las grandes figuras de este domingo fue el chileno Humberto Mansilla con sus 76.22 metros en lanzamiento del martillo. La prueba reunió nuevamente a los mejores especialistas de la región y el campeón nacional Joaquín Gómez lució ahora con sus 74.13 para el segundo lugar, quedando tercero el otro crédito chileno y medallista de oro de los Panamericanos, Gabriel Kehr, con 71.99 m. El uruguayese Sebastián Tommasi mejoró su marca del viernes y con 64,48 finalizó 4to en la final del domingo.

Para Chile también quedó el dominio del disco femenino a través de su recordwoman Karen Gallardo 57.25, seguida por la argentina Ailén Armada con 52.01.

En los 800 metros llanos para damas, la uruguaya y campeona sudamericana Déborah Rodríguez ratificó su jerarquía al ganar 2m04s81, seguida por la ecuatoriana Andrea Calderón (2m05s47) y la chilena Berdine Castillo (2m05s59). Entre los hombres se vio a los cuatro primeros por debajo de 1m50s, con victoria del brasileño Guilherme Kurtz con 1m48s46.

El campeón y recordman argentino de salto en alto Carlos Layoy pasó los 2.12 m. y se impuso en un parejo concurso a los visitantes de Brasil, Talles Frederico Souza Silva (la misma marca) y Elton Junio dos Santos Petronilho (2.09). La otra de las pruebas de campo fue el lanzamiento de bala, nuevamente ganada por el brasileño Wellington Silva Morais (19.91) -quien venía de superar los 20 metros en la jornada del viernes- con el argentino Juan Ignacio Carballo en el segundo puesto (18.77).

En la velocidad femenina -ahora solucionados los detalles técnicos de cronometraje- las juveniles colombianas lucieron en los 100 metros con su dupla Natalia Linares (11s71) y Laura Patricia Martínez (11s.89), quedando la argentina Florencia Lamboglia en el tercer puesto con la misma marca tras haber obtenido los 200 llanos el día anterior. Entre los hombres, varias de las principales figuras solo incursionaron en las series, mientras que la carrera definitoria fue para el paraguayo César Almirón con 10s65, delante del argentino y campeón sudamericano juvenil Tomás Mondino (10s74). En aquellas eliminatorias, Almirón había superado al brasileño Erik Felipe Barbosa Cardoso (10.66, 10.71) mientras que el campeón sudamericano Felipe Bardi dos Santos logró la segunda aserie con 10s.78 y el argentino Franco Florio. la tercera con 10s.81.

La serie de torneos por el GP Sudamericano se había iniciado el viernes 1° con el homenaje a Juan Carlos Zabala (campeón olímpico de maratón hace 90 años en Los Angeles), se extendió el sábado con el torneo Luis Brunetto (homenaje al subcampeón olímpico del triple salto en 1924) y culminó este domingo 3. La pista de Concepción del Uruguay será la sede próximamente de un nuevo Campeonato Argentino.