Rivadavia lidera el Oficial de bochas

El torneo oficial de bochas «Eduardo Barrios» disputó durante la semana su tercera fecha, donde Rivadavia pasó a liderar la tabla de posiciones.

En el oficial de bochas que organiza la Asociación Uruguayense de este deporte no encuentra un líder firme y por eso se van alternando en la punta. En la fecha pasada eran Almagro y Larroque los líderes. Laroque tuvo fecha libre y Almagro empató 5 a 5 con Unión y Recreo. A todo esto lo aprovechó Rivadavia que le ganó a Bajada Grande por 8 a 2 y ahora es único líder con 20 puntos. Almagro y Sarmiento, ambos con 18, son los escoltas.

SÍNTESIS DE LA 3ª FECHA: Almagro 5 – Unión y Recreo 5, Rivadavia 8 – Bajada Grande 2, Los Gorilas 3 – Sarmiento 7, Juventud de Caseros 8 – San Martín 2. Libre: Larroque.

– Posiciones. 1)Rivadavia, 20; 2)Almagro y Sarmiento, 18; 4)Juventud de Caseros, 14; 5) Larroque, 13; 6)San Martín, 11, 7) Los Gorilas, 10; 8) Unión y Recreo San Justo, 9) Bajada Grande, 7. – Próxima fecha (4ª): Sarmiento vs. Juventud de Caseros, Bajada Grande vs. Los Gorilas, Unión y Recreo vs. Rivadavia, Larroque vs. Almagro. Libre: San Martín. Fuente Fuente Deporte Digital.