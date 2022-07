Liga Federal: El balance del torneo de las chicas de Rocamora

Rocamora finalizó su participación en una nueva edición de la Liga Federal Femenina, y sus protagonistas hicieron un balance de la temporada. Las Juveniles Melanie Izaguirre Delsart y Martina Schunk hicieron un repaso de lo sucedido en el Federal 2022.



Rocamora no pudo superar el cuadrangular semifinal de la Liga Femenina, con récord 1-2 finalizó en la tercera colocación. A pesar de que Las Rojas no lograron avanzar de ronda en una zona pareja, las sensaciones fueron muy buenas, con una base con mucha experiencia como Irina Figueroa que debió tomar un mayor protagonismo y una Antonella González que sabés lo que da en todo los partidos.

Una de las protagonistas fue Martina Schunk, la juvenil nacida en Villaguay. “Fue una Liga muy importante y diferente, disfruté mucho poder enfrentarme ante jugadoras más grandes y con un alto nivel, fue muy competitiva y pareja, al tener sólo dos mayores por plantilla hace que las rotaciones sean más volátiles. La jugué con más confianza, conociendo más o menos los equipos y el juego, estaba más metida en querer dar lo mejor sabiendo que no iba a ser fácil” manifestó la Pívot.

Melanie Izaguirre Delsart, quien se recuperó de una lesión en el tobillo, fue otra de las protagonistas en el juego: “Es un equipo que siempre va por más y eso se transforma en un arma que nos hace no bajar los brazos. Cumplimos el primer objetivo que fue clasificar a cuartos y después jugamos de igual a igual con cada equipo de la zona. No se pasó a semi pero fue una hermosa experiencia”.

El equipo fue de menor a mayor, al inicio le costó cerrar los juegos, pero fue potenciando y corrigiendo sus debilidades. Jugar este Torneo Federal le hizo muy bien al equipo en general, por eso, la primera imagen que muestran es la de la tranquilidad de haber competido y haber seguido desarrollando a jugadores con proyección.



