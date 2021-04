6 de cada 10 camas disponibles para pacientes con COVID-19 en la provincia están ocupadas

La secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh, brindó un panorama de la situación epidemiológica de la provincia en el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus y la circulación de nuevas cepas en la comunidad.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Reh admitió que “sorprenden” situaciones como las ocurridas el fin de semana en Santa Elena donde se realizó una fiesta con unas 4.000 personas sin protocolos, y mencionó que “no es la única que hubo en las últimas semanas en la provincia”.

Admitió que la situación “preocupa y causa mucha impotencia porque el personal de salud viene hace más de un año trabajando 7×24, muchos de nosotros no tenemos descanso, ni tiempo para nuestras familias, nos exponemos en la ruta permanentemente, si uno piensa en los trabajadores que hacen traslados, en todos los colegas y el resto de los profesionales que tuvieron que mudarse de sus casas, que usan un baño diferenciado en sus casas para no contagiar a la familia”.

“Caer en el enojo no ayuda, pero acá también hay una gran responsabilidad individual y es importante tenerlo en cuenta, porque lo que yo hago habla de mí y cada una de las personas que concurrieron a ese evento también habla de lo que esas personas sienten, piensan y hacen”, reflexionó.

De todos modos, resaltó que “se verán los resultados en los próximos 10 días de este evento masivo, como de los tantos otros que hubo en la provincia en las últimas semanas”.

Consultada por la situación de Santa Elena, dijo que “era una localidad que venía epidemiológicamente bien, según el reporte semanal; lo que hace que uno tenga una cierta tranquilidad pero la radiografía de los eventos se ve aproximadamente entre 10 y 14 días después”. “Esto preocupa a todos en el sector salud porque así como luego de las primeras fiestas y salidas en diciembre, el pico de casos se vio en la segunda semana de enero; seguramente para fines de abril se observarán lo resultados del comportamiento de la comunidad en general en estos días”, refirió.

Sobre la preparación para la segunda ola y las nuevas cepas circulantes, la funcionaria explicó que “tiene que ver con el ingreso y egreso de muchísimas personas a la provincia, no sólo por el turismo sino también por el transporte, y además mucha gente de Entre Ríos viajó a otras provincias donde ya había circulación de estas cepas y eso pone en riesgo la situación epidemiológica de la provincia”.

Al respecto, apuntó que “hay una gran diferencia en cuanto a la situación de la provincia porque el año pasado estábamos en una etapa de confinamiento o aislamiento obligatorio donde los servicios de salud solo atendían casos Covid o casos respiratorios sospechosos de Covid y las patologías referidas a urgencias cardiológicas, neuroquirúrgicas y oncológicas que no había posibilidad de diferir, pero en este momento los hospitales están atendiendo mucha accidentología, atienden todas las situaciones de salud que se habían diferido el año pasado, se había vuelto a las prácticas quirúrgicas para las patologías diferidas el año anterior, y esto significa volver atrás en un montón de estas instancias”.

“Los centros de salud incrementaron su demanda en cuando a consultas respiratorias, y además estamos con presencialidad en las escuelas lo que va a generar una circulación de virus respiratorios en niños, adolescentes y adultos que trabajan en las escuelas que tampoco hubo el año pasado- y también habrá circulación de influenza que el año pasado no tuvimos, con lo cual la situación sanitaria cambia y la preocupación es por la ocupación de las camas de terapia intensiva, que al momento –sin tener prácticamente patología Covid en las unidades de cuidados intensivos- tenemos casi un 60%de ocupación de camas de terapia en la provincia”, puntualizó.

Ante esto, advirtió que “el trabajo será mucho más intenso que el año pasado” y remarcó que “en la practica el entrenamiento del personal de salud es enorme, la dinámica, el equipamiento, la agilidad para adquirir los insumos y el material necesario, hay muchas prácticas aprendidas y esto no es lo que preocupa; hoy lo más preocupante es la ocupación de los servicios de salud y el agotamiento de los trabajadores”.

Destacó que “se duplicaron las camas de terapia intensiva del sector público, con equipamiento completo; hay más elementos de diagnóstico, la inversión en tecnología ha sido importante, en insumos, en equipos de protección personal, en capacitación, y todo eso nos da un plus, pero hoy no se puede aumentar el número de camas porque no tenemos el recurso humano para atenderlas”. “Esto es preocupante porque la demanda va a ser importante y por eso apelamos a poder avanzar con el plan de vacunación para evitar la llegada de los adultos mayores a cuidados intensivos o a la internación, y que si enferman puedan atravesar la enfermedad en sus domicilios con la atención adecuada, lo que será un alivio para el sistema de salud”, sentenció.

Respecto del turismo que se produjo el fin de semana, Reh admitió que “todo el ingreso o egreso de personas preocupa porque depende adónde hayan viajado, hay lugares con circulación comunitaria y con cepas variantes circulando en la comunidad” pero aclaró que “hace una semana tras había 45 Departamentos en el país en riesgo epidemiológico y hoy se duplicó a 85 Departamentos, cinco de Entre Ríos –las cuatro ciudades más grandes de la provincia además de Colón-, con circulación comunitaria. En una semana seguramente esto va a cambiar porque también tenemos Departamentos con riesgo intermedio como en todo el país, y es una preocupación a nivel nacional”.

Reveló que “ayer hubo reunión de Cofesa (Consejo Federal de Salud) donde se analizó la situación epidemiológica del país y esto demandará en el transcurso de la semana reuniones con el Ministerio a nivel nacional para tomar medidas conjuntas y consensuadas en todas las jurisdicciones que disminuyan el riesgo, pero si no se cuenta con la colaboración de la comunidad en general es muy difícil”.