A 11 años de su fallecimiento: El presidente fue el único orador del homenaje a Néstor Kirchner

El presidente Alberto Fernández fue el único orador en el acto que el Frente de Todos (FdT) organizó para rendir homenaje al expresidente Néstor Kirchner en este día en el que se cumplieron 11 años de su fallecimiento.

En el estadio del Club Deportivo Morón de ese municipio bonaerense, ante dirigentes, militantes y funcionarios del peronismo, entre otros, el mandatario criticó duramente al FMI y se refirió a la inflación antes de su viaje a Europa.

A continuación, las frases destacadas del Presidente durante su discurso:

“Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar”.

“Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos”.

“¿Cómo se piensan que son las negociaciones? A veces quisiera que los diarios en vez de pedirme a mí que cierre una acuerdo de cualquier modo le pidan al Fondo que se haga cargo”.

“La Argentina estaba en default cuando asumimos, más allá de que no lo hayan declarado”.

“Tuvimos un gobierno que festejó haber endeudado a la Argentina a 100 años. Y esa deuda se pagaba en 16 años y el resto son intereses. Eso no lo cuentan”.

“Tampoco cuentan que nos pusimos firmes con los acreedores y dijimos que íbamos a pagar lo que pudiéramos, pero para eso iban a tener que esperar porque hay argentinos esperando para cobrar”.

“Néstor, definitivamente, vive en cada uno de nosotros. Tuve un enorme privilegio que fue el de ser quien lo acompañara como jefe de Gabinete, y me acuerdo de cada instante”.

“Para todos nosotros Néstor es una guía, es la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver a ese extraordinario presidente. Desde el cielo debes tener el mejor lugar”.

“Escucho escribir y decir, en canales y radios, que el Gobierno no tiene rumbo. ¿Saben lo que no tiene el Gobierno? El rumbo que quieren ellos, que es de deuda y posterga a la Argentina y condiciona el desarrollo”.

“La inflación no tiene ninguna otra explicación que la especulación de un grupo de pícaros”.

Cristina recordó a Néstor Kirchner

La expresidenta Cristina Kirchner recordó este miércoles el undécimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner con un video de dos minutos y 20 segundos en el que rescató distintos momentos de la primera presidencia kirchnerista (2003-2007). Algunos tramos de los discursos cobran actualidad en el marco del congelamiento de precios como un pedido a no comprar a quienes aumentan el importe de sus productos.

“Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950-∞”, escribió la actual vicepresidente en su cuenta de Twitter, acompañado por una bandera nacional y un corazón