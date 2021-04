A 39 años de la Guerra de Malvinas, se recordó a Veteranos y Caídos

Con una emotiva ceremonia en el Monumento a los Caídos en Malvinas, se realizó un sentido homenaje a excombatientes y a quienes dejaron su vida en nuestras Islas Malvinas.

Como cada 2 de abril, en el Monumento a los Caídos en Malvinas se realizó un acto en el marco del día en que ocurrió el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, al cumplirse este 2021, 39 años de esa fecha cuyos recuerdos- imborrables aún – hacen que parezca ayer.

En la oportunidad y como cada año, se realizó un sentido homenaje a los héroes de aquella gesta histórica, llevada adelante ante el inaceptable avasallamiento de la soberanía nacional.

El acto fue presidido por el intendente Martín Oliva, y lo acompañaron el viceintendente Ricardo Vales, el Jefe de Gabinete Yari Seyler, demás funcionarios del Ejecutivo, integrantes del Cuerpo Legislativo local, fuerzas armadas y de seguridad con asiento en la ciudad, y la imprescindible presencia de los excombatientes uruguayenses.

En primer lugar, tras la interpretación del Himno Nacional Argentino y de la Marcha de Entre Ríos del Batallón de Ingenieros Blindado II, se realizó la colocación de ofrendas florales. En nombre del Pueblo y Gobierno de la ciudad lo hicieron el secretario de la AOEM Mario Barberán, el Secretario de Gobierno Juan Martín Garay, la concejala Evelyn Viganoni y Elsa Beatriz Cremona; y de la misma forma se realizó la entrega de la ofrenda en representación del Círculo de Suboficiales del Ejército.

Una vez finalizado el depósito se llevó a cabo un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en guerra.

Invocación religiosa y testimonios

La ceremonia prosiguió con la invocación religiosa del Presbítero Roberto Crettaz, de la capilla María Auxiliadora; y las palabras alusivas del veterano de guerra e integrante la Sala Evocativa de Malvinas “Daniel Sírtori” Armando Scévola.

En su discurso, el excombatiente hizo hincapié en la necesidad de poder reivindicar la soberanía en las Islas, y en este sentido destacó: “es importante que la juventud sobre todo sea la que se encargue de luchar, ya no con armas pero si de la manera que sea necesaria para que las Islas vuelvan a ser de soberanía nacional como nunca debieron dejar de ser”.

“Malvinas forman parte de la historia viva de la Argentina, no sé cuánto más seguiremos vivos nosotros para poder a continuar acompañando, y por eso necesitamos que se mantenga la llama encendida en esta fecha y poder reivindicar esa soberanía en nuestro territorio”, destacó en otro momento.

A continuación, el convecino Daniel Rochas de la localidad de Basavilbaso procedió a la lectura de un poema de su autoría en homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas; y en nombre del municipio, el Secretario de Salud Miguel Toledo se refirió a la fecha.

En ese marco, el funcionario señaló: “¿Qué aprendimos, o mejor dicho, qué aprendemos de Malvinas? Usemos el tiempo presente porque, si bien la guerra de Malvinas duró dos meses y medio, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982; finalizó con 649 soldados argentinos muertos, y otros tantísimos que fueron terminando con sus vidas agobiados, por la desidia, ocultamiento y desprecio de quienes quisieron ocultar su derrota escondiendo y humillando a quienes lo habían dado todo”.

“Todavía hoy ex combatientes denuncian en las cortes las torturas y vejaciones, los estaqueos y los maltratos durante la guerra. Una causa justa en manos de malvados, no vuelve justos a los malvados. Pero algo se ha avanzado”, agregó.

En otra parte del discurso, dijo: “Malvinas no termina en 1982 ni en el Atlántico Sur. Cierro entonces con las preguntas de un ex combatiente, Roberto Herrscher, para que nunca dejemos de actualizarlas y pensar en respuestas: “¿Quiénes somos los que estuvimos en Malvinas? ¿Qué nos merecíamos allá y qué nos merecemos hoy? ¿Por qué se suicidaron en estos años casi tantos veteranos como los 649 que murieron durante la guerra? ¿Por qué el 58 por ciento de los ex soldados sufre de depresión y que tres de cada 10 reconoce haber tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial? ¿Por qué Malvinas sigue siendo una herida abierta en este país?”

“Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur han sido, son y serán Argentinas”, cerró.

Al finalizar, el intendente Martín Oliva y los representantes de los distintos bloques del Concejo Deliberante hicieron una entrega simbólica del proyecto de Ordenanza que tiene por beneficiarios a los excombatientes; con la exención del 100% de las tasas municipales y un Panteón en el Cementerio para todos los veteranos.

Por último se interpretó la Marcha de Malvinas.

Sobre el Monumento a los Caídos

Como cada año se recordó a los presentes, los motivos que explican el Monumento de los Caídos en la guerra de Malvinas.

El monumento de hormigón representa al combatiente de Malvinas.

Los 2 segmentos verticales representan los brazos, uno mutilado, símbolo de los que murieron o quedaron malheridos y el segmento más alto símbolo de angustia….El semicírculo pintado de rojo, significa el agujero del corazón sangrante, dolor por los que murieron.

El 20 de noviembre, del 2019, coincidente con el Día de la Soberanía Argentina, se inaugura la puesta en valor del Monumento con el pórtico que apreciamos, y que enmarca y cierra en sí mismo un espacio para la congregación y reflexión de quienes asistan al monumento.

Las tres columnas representan las tres fuerzas que combatieron en tierra, aire y por agua durante la guerra de Malvinas y un tabique de hormigón en el que se incorporó la imagen de las islas en chapa con un sobre relieve iluminado por detrás resaltando el esplendor de nuestra perdida perla austral.

La losa en curva de 9 metros de largo, se presenta como símbolo de protección a la memoria de nuestros combatientes uruguayenses caídos en Malvinas.

Acto en el Tiro Federal

Más tarde, los actos se trasladaron al Tiro Federal de Concepción del Uruguay, donde como homenaje a los excombatientes se inauguró un mural que fuera pintado por el profesor Eduardo Lorusso.

Ante la presencia del intendente Martín Oliva, y de los excombatientes, el sencillo acto contó con el reconocimiento a los héroes de Malvinas.