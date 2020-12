A partir de hoy: se retoman los viajes en colectivo dentro de la provincia

Alfredo Gobby, en comunicación con LT11, a cargo de la Terminal de Ómnibus local, aseguró que esta mañana se retomarán de manera paulatina los viajes, en principio, dentro de la provincia, y luego se evaluará paulatinamente, los viajes a otras provincias.

“La nueva modalidad, por protocolo, los colectivos tendrán el 60% de sus pasajeros, deberán estar con barbijo, y se realizará la desinfección de la unidad, antes y después del viaje, además estará la ambulancia del 107 y cada pasajero deberá viajar con los permisos correspondientes”, informó Gobby, y contó además que el primer viaje se realizará a las 8.55hs, de un coche de la empresa Jovi Bus que tiene como destino final la ciudad de Chajarí, pasando por Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, San José, Colón, Concordia y Chajarí. Además, el mismo colectivo, hará el viaje inverso por la tarde, y llegará cerca de las 19hs a nuestra terminal.

“En el interior de la terminal, está marcado el distanciamiento obligatorio en las ventanillas, además se le toma la temperatura a las personas que ingresen, y en el playón de andenes, no podrá haber ninguna persona que no sea pasajera”, por lo que los familiares no podrán ingresar, sentenció Gobby.

Según se informó, las empresas hicieron un convenio entre ellas, y los días pares viajará Jovi Bus, y los impares, Nuevo Expreso, y en todos los casos, harán los viajes de ida y vuelta. A partir, del día 13 de diciembre se agregará la empresa Flecha Bus, e iniciará los viajes desde Buenos Aires a Entre Ríos. Para otras provincias, se verá paulatinamente su habilitación, publicó La Pirámide.

Recordamos que los pasajeros deberán tener la aplicación descargada que podrán hacerlo desde este link, https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.coronavirus&hl=es_AR&gl=US0 y además, el certificado impreso, que podrán hacerlo desde la página https://www.argentina.gob.ar/verano