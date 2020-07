A partir del 27 de julio, prohibida la entrada a provincia de Santa Fe sin hisopado negativo

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe, indicó que el ingreso a la provincia permanecerá prohibido para aquellas personas sin residencia en territorio santafesino que no posean un hisopado negativo. Esto se debe al gran aumento de casos positivos en las distintas regiones del país.

Omar Perotti, gobernador de Santa Fe.

Además, se dictaminó la suspensión de los encuentros familiares y afectivos por un rango de 2 semanas en Rosario y el Gran Rosario, principales áreas en cuanto a números de contagios en toda la provincia. Esto tiene como objetivo frenar la circulación comunitaria.

Asimismo, las medidas en toda la provincia incluyen la circulación de la policía y agentes de control para llevar adelante multas a personas que no respeten medidas sanitarias, y para aquellos locales que no respeten el protocolo sanitario autorizado por el gobierno. El gobernador indicó que las multas comprenden el rango entre los $4.000 hasta los $12.000.

En tanto, confirmó que la entrada de personas no residentes a Santa Fe será rechazada sin un hisopado: ” Además, ninguna persona va a poder ingresar a la provincia si no es residente, sin tener un hisopado con resultado negativo que no puede tener una anterioridad a 72 horas.”

Esta medida fue anunciada en el reporte epidemiológico de la provincia de Santa Fe. En el mismo, se indicó que se registraron 49 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, para llegar a un total acumulado en la provincia de 802 confirmados y 11 muertos. En cuanto a estos nuevos casos, 31 son de la ciudad de Rosario, siendo 19 pacientes confirmados por contacto estrecho.