Abordaron la ESI con adolescentes del Club Rivadavia

Continúan las actividades de Educación Sexual Integral en adolescentes. En esta oportunidad, los talleres fueron en Club Rivadavia.

Adolescentes del Club Rivadavia participaron de talleres sobre Educación Sexual Integral, realizados por la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, en el marco del Programa GenerAR, del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Leonardo Blanc, dirigente del Club, consideró “importante acompañar esta iniciativa, brindar el espacio al Municipio para que se acerque, llegue al territorio donde los chicos pasan su día a día, porque creemos que además de la parte deportiva y social es importante que empiecen a manejar las situaciones de violencia, que a veces están vinculadas a algunos deportes”.

Por su parte, Diana Aceredo, integrante del colectivo LGBTIQ+ y del equipo de ESI, detalló que “el objetivo es brindarles a los chicos un espacio de contención y donde ellos puedan debatir cuestiones que están impuestas en la sociedad. Los chicos no tienen cómo identificar tipos de violencia y de cuidado, por eso me parece súper importante abordar estos temas. Desde mi lugar, habiendo afrontado hechos de discriminación, me permite compartir con los chicos estas cuestiones tan arraigadas en la sociedad, como la discriminación”.

Algunos de los temas abordados fueron: violencia en los vínculos, cómo relacionarse mediante el respeto, tener vínculos saludables. “Son herramientas para poder transitar de manera segura todo lo que van a empezar a recorrer, que se puedan cuidar y cuidar a las demás personas”, detalló Emiliana Aranda, quien también integra el equipo ESI.