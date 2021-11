Abuso de un niño por grupo de menores: amenazaron a un testigo

La Fiscalía solicitó una restricción de acercamiento para un testigo que presenció el supuesto abuso de un niño de 10 años perpetrado por cinco adolescentes. Según un familiar de la víctima, “fue amenazado a la salida de la escuela”.

Días atrás, se denunció que un niño de 10 años fue atacado sexualmente en Viale, por un grupo de cinco adolescentes de entre 13 y 17 años. El hecho habría ocurrido el lunes 25 de octubre, en calle Juan José Paso entre Rawson y Mendoza de aquella localidad. Un familiar directo de la víctima informó que “allí se encuentran árboles de moras, razón por la que los niños junto a unos amigos fueron a comer, apareciendo luego los otros menores, sometiendo por la fuerza al nene”.

Trascendió que el niño, víctima del aberrante hecho, estuvo tres días internado en el hospital. Ahora, se espera que, una vez que los especialistas lo entiendan conveniente, se le tome declaración en Cámara Gesell. En tanto, desde la justicia entrerriana, se confirmó que se iniciaron actuaciones en el caso y se indicó que los supuestos autores ya están identificados, se les impuso medidas de coerción y designaron sus abogados defensores.

Testigo amenazado

Según revelaron fuentes judiciales, hubo un testigo presencial del abuso y se trataría de otro niño. El testigo corrió hacia el lugar donde presuntamente se produjo el abuso, y ayudó a su amigo, para luego dar aviso a la Policía. Un familiar de la víctima, dio a conocer que “el testigo presencial fue amenazado a la salida de su colegio el último viernes”, dijo y agregó: “primero, lo amenazaron los familiares de los acusados, y luego, los mismos sospechados”.

Según indicó la familiar, “tenemos problemas porque saben que hay testigos y quiénes somos, y no podemos hablar mucho sobre la causa”. “Nosotros, no conocíamos a los acusados. Sí sabemos que fueron cuatro agresores y uno más que mandoneaba la patota”, indicó. Por último, la familiar del niño abusado por un grupo de menores, agregó que “la restricción perimetral no estaría funcionando. Siguen amenazando al testigo clave, se hizo la denuncia y se puso en conocimiento a la justicia”, dijo “Tampoco pueden acercarse por 30 días a nosotros, pero andan circulando para todos lados”, expresó.