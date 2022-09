Acción plurinacional por los humedales

Este 17 y 18 de setiembre, organizaciones ambientales, sociales y territoriales de todo el país conjuntamente con sindicatos, universidades, partidos políticos, legisladores, clubes y ONG convocamos a dos jornadas de acciones en todo el territorio de la República Argentina en defensa de nuestros Humedales y solicitando Plenario de Comisiones para el tratamiento de la Ley de presupuestos mínimos para la protección de los Humedales de la República Argentina Expte 0075-D-2022.

¿POR QUÉ?

Porque nuestros humedales se encuentran en estado de emergencia, debido a las actividades extractivistas relacionadas a los sectores concentrados de la agroindustria, la minería y la especulación inmobiliaria, los cuales avanzan sin control, degradando y destruyendo los humedales ante la desidia e inoperancia de las autoridades en todos los niveles.

Porque sin Ley no hay política de protección de los humedales, y el único proyecto que garantiza tal fin es el proyecto consensuado a través de un proceso abierto, transparente, colectivo, interinstitucional y multisectorial promovido por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados en el año 2020. Texto que fue nuevamente presentado el 2 de marzo pasado y trae el andamiaje institucional, definiciones y herramientas necesarias para detener y revertir de manera efectiva la emergencia que atraviesan los humedales y protegerlos.

Porque hoy más que nunca, es fundamental movilizar los territorios donde un 21,5 % está cubierto por una gran diversidad de humedales que alcanza a todas las provincias argentinas.

Por eso este fin de semana y en más de 200 ciudades se realizarán acciones de visualización, movilización y concentración por LEY DE HUMEDALES YA, LA CONSENSUADA.

En nuestra ciudad la convocatoria es en la Defensa Sur desde las 15 hs para marchar alrededor de las 18 hs hacia la Plaza General Ramírez. Acompañaran la jornada números artísticos, confección de máscaras, radio abierta y demás actividades de información y concientización.

Adhieren en nuestra ciudad: AGMER, Asamblea Ciudadana Ambiental Concepción del Uruguay, Ayuda animal., Caminata Aventura, CAPER Colegio de arquitectos regional este, Club Parque Sur, COA Güira Pira, CTA Uruguay, Facultad de arquitectura y urbanismo UCU., Feria la Delfina, Frente entrerriano Federal, La Cámpora C del U, MTL, Observatorio ambiental, Organización revolucionaria Guevarista, Secretaria de Ecología Movimiento Evita C del U, Partido comunista, Partido socialista C del U, Ronda de los martes, Salvemos el río Uruguay, Unión ciudadana C del U, Vecinos por los humedales del rio Uruguay.