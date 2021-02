Acciones preventivas del dengue y contra el mosquito común

La Municipalidad sostiene la campaña de prevención del dengue y control del mosquito común. Se pone acento en la importancia de que las personas descacharricen.

En el marco del Plan de Control y Prevención del Dengue, se avanza en las aplicaciones con larvicida BTI y acciones de descacharrado. Durante enero se trabajó en sitios que pudieran actuar como potenciales criaderos para el mosquito vector: fuentes, relleno sanitario, talleres municipales, cementerio, sector portuario, entre otros. Esta acción se realiza en forma sistemática durante el período de actividad del mosquito. La última semana se trabajó en el barrio Villa las Lomas y zonas de acopio de neumáticos. También como parte de la Campaña, cada fin de semana se dispone simultáneamente en tres barrios un volquete para que los vecinos puedan dejar objetos que se encuentran en sus patios, y que pueden convertirse en criaderos del mosquito. Desde el viernes 12 hasta el martes 16 de febrero estarán en Santa Teresita y Daniel Elías, Tte. Ibáñez e Isaías Torres, y Alem y Dra. Ratto.

La aplicación de adulticida (fumigación) no es efectiva. El descacharrado es la principal estrategia para el control de la población de mosquitos Aedes aegypti y la prevención de la enfermedad. Dado que esta especie es de hábitos domiciliarios, Aquellos cacharros que no puedan ser eliminados, deben permanecer bajo techo para evitar la acumulación del agua de lluvia, además de ser limpiados regularmente. Desde Salud ambiental se convoca a la población a eliminar sus cacharros o potenciales criaderos para el mosquito. Aquellos cacharros que no puedan ser eliminados, deben permanecer bajo techo para evitar la acumulación del agua de lluvia, además de ser limpiados regularmente. Por otro lado, una de las labores que se enmarca en el Programa de Control de Vectores consiste en la fumigación para el control de la población del mosquito común. Pero siempre recordando que no resuelve en forma estructural la existencia de los mismos.

Este mosquito se encuentra en ambientes urbanos y silvestres, desarrollándose en criaderos naturales y artificiales. En forma sistemática se avanza sobre los espacios verdes de la ciudad y balnearios habilitados, así como aquellos sectores urbanos críticos cuyas condiciones son favorables para su proliferación. Durante la última semana se trabajó en los barrios Puerto Viejo, Lanús, San José y Cantera 25.Y durante este fin de semana en las zonas balnearias.

Prevención en el cementerio

En este marco, se realizó allí un nuevo monitoreo dentro de la Campaña contra el Dengue, a cargo de la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos.

De 200 muestras tomadas en varios sectores, en 180 floreros se había reemplazado el uso de agua por arena, tal como se viene solicitando desde la Municipalidad. De los 20 floreros que aún contenían agua, en cinco se encontraron larvas del mosquito. Esto lleva a reiterar de manera sostenida la responsabilidad de quienes asisten al cementerio para que en lugar de agua llenen los floreros con arena húmeda, evitando así que los recipientes se conviertan en criaderos del Aedes aegypti.