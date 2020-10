Acevedo titular de la UIA “Las medidas económicas están en la buena senda”

Acevedo sostuvo en rueda de prensa en Casa de Gobierno, tras una reunión con el gabinete económico encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que esas iniciativas “fueron bienvenidas también por colegas, como los de la Cámara de la Construcción”, y apuntó que “una baja de derechos a la industria o al campo significa un mejor tipo de cambio en un mundo que lo está precisando”.



El empresario reseñó, ante una consulta de Télam, que “la mayoría de estos derechos de exportación fueron después de 2018, con la gran devaluación que hubo en el Gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri”, y señaló que “esa situación no está reflejada en la Argentina de hoy, todo lo contrario, por eso es anacrónico pensar en este tipo de derechos y hoy los están rebajando”.



Acevedo calificó a la reunión de hoy como “muy buena” y consideró que como dirigentes deben tener la “inteligencia” para ponerse de acuerdo “para darle previsibilidad a la sociedad, nada más y nada menos que eso”.

Según el dirigente industrial, es importante “tener una economía más ordenada, tener una inflación determinada y en donde se pueda reactivar, porque ahora es el momento”.



“Contando con la inteligencia del Gobierno, con los dirigentes sindicales y también las empresas se podrá lograr, ese es el resumen de la reunión que tuvimos hoy”, indicó Acevedo.



“Ahora vamos a empezar a tener reuniones sectoriales y se va a tener que discutir esto y llegar a consensos, porque creo que la sociedad nos está pidiendo eso”, agregó.



Tras aclarar que “el impuesto a la riqueza no estaba en carpeta” en la reunión de hoy, el empresario señaló que “esta crisis mundial hace que el costo se vaya a las nubes y que son inevitables”, y remarcó que “hay que ver en como hacer para seguir siendo productivos y poder invertir”.



“Si no fuésemos optimistas no sé que pasaría, pero somos lo que estamos invirtiendo y lo vamos a seguir haciendo, creando trabajo, porque se necesita hacer eso como sociedad, y tener una pertenencia de argentinos, no podemos estar pensando de otra manera”, resumió.



Sobre los aumentos salariales, Acevedo opinó se analizará “cómo se podrá hacer, dentro de lo posible y en cada sector, porque no se puede hablar en forma general ya que hay sectores que están todavía parados”.



“No podemos pensar en el turismo, la hotelería o los restaurantes de momento, pero hay otros sectores que han vuelto a trabajar, y creo que, pensando como sociedad y también como empresarios, necesitamos que la gente vuelva a recuperar la capacidad de consumo, porque si no es pobreza para todos y es lo que menos necesitamos”, concluyó.