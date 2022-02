Aclararon que no hay casos vinculados a la “droga adulterada” en la provincia

Trascendió en las últimas horas el supuesto ingreso de tres pacientes a la guardia del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, con síntomas compatibles con la intoxicación por la droga envenenada en Buenos Aires. El Gobierno provincial desmintió esos dichos.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, aseguraron que los rumores que circulan en redes sociales son falsos.

Alexis Rotundo, quien es el subjefe de la División Toxicología de la Policía de Entre Ríos, aseguró “cuando se producen ingresos en los hospitales de personas heridas de armas de fuego, de armas blancas o con intoxicación o sobredosis, se pone en conocimiento a la policía de Entre Ríos, y se hacen las correspondientes actuaciones con conocimiento de la Justicia”.

“En esta caso en particular, de la droga envenenada, en nuestra provincia no hemos tenido ninguna intervención al respecto, por ende consideramos que no tenemos ningún caso”, sentenció el Comisario. Fuente LT11