Actividades permitidas y no permitidas el día de las elecciones este domingo

¿Qué cosas no están permitidas el día de la elección?

No está permitido realizar durante el día de la elección y hasta tres horas después de finalizado el comicio lo siguiente:

• Reuniones de electoras y electores o depósito de armas en casas dentro de un radio de ochenta metros alrededor de la mesa receptora de votos.

• Espectáculos, fiestas teatrales, deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral.

• Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.

• Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

• A los electoras y electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos.

• Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales y de proyección sobre el resultado.

• Abrir los locales partidarios ubicados dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

¿Se permiten los espectáculos el día de la elección?

No. NO ESTAN PERMITIDOS los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados, las fiestas teatrales, deportivas y toda reunión pública que no se refieran al acto electoral. Están prohibidos durante su desarrollo y hasta tres horas después de finalizado.

¿Se puede comprar y vender bebidas alcohólicas el día de la elección?

No. Desde las 20:00 horas del día anterior (sábado) a la elección y hasta tres horas después de finalizado el acto electoral (domingo) está prohibida la venta de cualquier clase de bebidas alcohólicas. Los negocios que venden alcohol durante ese período deben permanecer cerrados. A quien durante ese período venda bebidas alcohólicas le puede llegar a corresponder una pena de prisión de entre quince días y seis meses.

¿Se pueden difundir encuestas el día de la elección?

No. Desde las 8:00 horas del viernes anterior a la elección y hasta el cierre del comicio está prohibido publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. También se encuentra vedado publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre. A quien incumpla con estas prohibiciones le podrán corresponder multas económicas.