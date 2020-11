Activistas juntarán firmas para decirle “no” a las megagranjas porcinas

Este domingo, en los Obeliscos de la Costanera de Gualeguaychú, ambientalistas y vecinos convocaron a firmar un petitorio destinado a rechazar la instalación de las megagranjas porcinas, luego del acuerdo de Nación con China para proveer al gigante asiático con dicho tipo de carne.

Un integrante de la Agrupación Guaba, Mauro García Rodríguez, afirmó que “este domingo, en el marco del 9-11, que es una acción nacional de emergencia ambiental, le vamos a pedir a los vecinos y vecinas firmar un petitorio para rechazar la instalación de las mega granjas porcinas que el gobierno nacional viene impulsando. No hay información clara y viene avanzando muy rápido”.

“Queremos que acompañen este rechazo, es el rechazo a vivir en pandemia, a la contaminación de nuestras aguas, nuestra tierra, nuestro aire, Gualeguaychú sabe de lucha ambiental y creemos que va a acompañar”, expresó el activista.

“Los pocos números que se conocen, alarman; aumentar la producción porcina en 14 veces es una bestialidad incontrolable desde los cuidados ambientales necesarios y son focos de enfermedades zoonóticas, esa es nuestra preocupación”, manifestó.

“¿Por qué no lo hace China en su país? China a nosotros nos compraba los granos para alimentar a sus chanchos. Dejaron de hacerlo, porque tuvieron la peste africana porcina, en 2017, lo cual hizo que tuvieran que exterminar a la mitad de la población porcina y ahora están viendo dónde instalar las megas granjas que ellos mismos ya no pueden tener en sus territorios. No hay que ser un gran estudioso, nos va a pasar lo mismo que a ellos”, sentenció.

Por último García Rodríguez destacó en Radio Máxima que “nosotros que estamos algo urgidos desde lo económico vemos en esto la falsa solución, que nos va a salvar; y, en realidad, nos va a dejar aguas contaminadas y envenenadas y tierras arrasadas”.