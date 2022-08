Acto en Chilecito: Alberto Fernández destacó el coraje de San Martín

El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que la Argentina se está “recuperando, creciendo y avanzando” y planteó que “en momentos complejos” como el actual es “donde más fuertes debemos ser y donde más debemos inspirarnos en personajes” como José de San Martín, que “dio todo por la Patria sin esperar nada a cambio”.

Al encabezar en Chilecito, provincia de La Rioja, el acto central por el 172° aniversario del fallecimiento del General José San Martín, el Presidente realizó un repaso histórico del derrotero de San Martín al regresar a su país natal.

“Es momento de dejarnos de preguntar qué puede hacer la Patria por nosotros y preguntarnos qué podemos hacer nosotros por nuestra patria, es momento que lo hagamos como lo hizo alguna vez San Martín y así seremos libres y lo demás no importa nada”, dijo parafraseando una reconocida frase del Libertador, en el marco de un imponente paisaje precordillerano.

“Nos estamos recuperando, estamos creciendo y estamos avanzando. El desafío es seguir haciendo crecer a Argentina en libertad, en democracia y hacer que la justicia social reine de una vez por todas en el país”

Acompañado por el gobernador riojano Ricardo Quintela y la vicegobernadora María Florencia López, el jefe de Estado sostuvo que “luego de una pandemia y una guerra, son momentos complejos en el mundo donde la economía se inquieta por cualquier cosa y por eso es cuando más fuerte debemos ser y en estos momentos es cuando más debemos inspirarnos en personajes como San Martín que fueron capaces de tanto sin esperar nada a cambio”.

Tras destacar también las figuras de Manuel Belgrano, Miguel Martín de Güemes y Juana Azurduy, Fernández señaló que “allí están las estrellas que debemos mirar para poder construir la Argentina y dar algo por el país” y remarcó: “Para hacer algo por el país, para brindarse por el país, estos personajes nos muestran que no hace falta abrazarse al poder, sino que hay que dar todo por la Argentina y eso es lo que debemos hacer”.

Durante su discurso, consideró asimismo que en la Argentina “nos estamos recuperando, estamos creciendo y estamos avanzando” y sostuvo que “el desafío es seguir haciendo crecer a Argentina en libertad, en democracia y hacer que la justicia social reine de una vez por todas en el país”.

También remarcó como un objetivo que “todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo y no desaprovechar las oportunidades que tenemos: el mundo que viene va a demandar gas, alimentos, litio, hidrogeno verde, todo lo que la Argentina vende. Lo que tenemos que hacer es desarrollar al país en otros términos de igualdad y agregarle valor, trabajo argentino, a nuestros recursos”.

“El norte argentino que fue tan sistemáticamente olvidado durante tantos años, tiene ahora una enorme oportunidad. Tengo un compromiso con el norte grande que no voy a claudicar porque estoy seguro de que San Martin y Belgrano y más aún Güemes me dirían: ´’Alberto, ándate al norte porque allí hay que generar más autonomía, más independencia, más justicia social’”, señaló.

En otro pasaje de su discurso, Fernández recordó que el martesvisitó las obras de la primera planta de baterías de litio de la Argentina, en La Plata y las instalaciones de Y-TEC (YPF-Tecnología), en Berisso, donde sostuvo que “el mundo reclama litio como energía y tenemos la oportunidad de brindarlo”.

“Entre Chile, Argentina y Bolivia está el 60% de la reserva de litio del mundo. Dense cuenta donde viven y cuanto tenemos porque la Argentina es la segunda reserva del mundo y la inteligencia argentina ya es capaz de convertir lo que sale de las salinas en las celdas que darán energía limpia al mundo”, dijo hoy el mandatario desde Chilecito.

“Les cuento esto porque si nosotros exportamos el litio tiene un precio, pero si nosotros exportamos baterías de litio el precio se multiplica por mil y además generamos trabajo para nuestra gente e incorporamos nuestra tecnología”, añadió.

En otro tramo del discurso, Fernández sostuvo que San Martín fue “un gran estratega militar y político”, que “luchó en el campo militar y convenciendo cabezas de argentinos para que se animen a liberar a la patria”.

Asimismo, remarcó su “coraje” para “dar batalla cuando todo parecía perdido”, como así también su “grandeza de pensar América Latina como una sola patria y su desprendimiento, porque liberó Argentina, Chile y Perú, y en ninguno de los tres países aceptó ningún cargo honorífico”.

El Presidente arribó al mediodía a la provincia de La Rioja, donde tras el homenaje a San Martín entregó viviendas e inauguró el Jardín de Infantes N° 87 de Malligasta, en el departamento de Chilecito.

Lo acompañaron también el intendente local Rodrigo Brizuela y Dori; y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Cultura, Tristán Bauer; y de Educación, Jaime Perczyk.