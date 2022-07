Acto en El Calafate: Cristina llamó a buscar “un punto en común”

La vicepresidenta participó del acto de inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner.

Cristina Kirchner criticó la “irresponsabilidad” de Guzmán

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a la población a encontrarse en una autoconvocatoria para la “construcción de una Argentina en paz”, subrayó que esa tarea debe realizarse “sin rencores pero con muchas ideas” y consideró como un “inmenso acto de irresponsabilidad política y desestabilización” a la renuncia del ex ministro de Economía Martín Guzmán.

“Les pido a todos que tenemos que encontrar un punto en común, si no no habrá Argentina para nadie. La política no es eso que le quieren hacer creer a los argentinos. Sin rencores, pero con muchas ideas, pero con mucha esperanza de que podamos hacerlo, es que debemos autoconvocarnos para la construcción de una Argentina en paz, que presupone una Argentina con paz social”, apuntó Cristina Fernández de Kirchner.

“La patria, el país, merece una discusión en serio de los problemas que tenemos los argentinos, en un mundo donde todo tiende a agravarse”, expresó la vicepresidenta al encabezar la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner.

Por otra parte, se refirió a la renuncia del exministro Guzmán al afirmar que “el sábado nos enteramos de la intespestiva renuncia del ministro de Economía” y dijo que “fue un inmenso acto de irresponsabilidad política”.

“Porque yo, todos los espacios que he ocupado fueron por voto popular”, manifestó y señaló que “tenemos que tener responsabilidad política ante nuestra sociedad y fue un acto de irresponsabilidad política y también un acto de desestabilización”.

En esa línea, advirtió que “hacerlo enterar al Presidente la renuncia por Twitter, nada más y nada menos que del ministro de Economía, no me parece bien” y consideró la dimisión como “un gesto de inmensa ingratitud hacia el Presidente”.

“Este Presidente había bancado a ese ministro de Economía como nadie, enfrentándose incluso con las propias fuerzas de su coalición”, destacó la vicepresidenta.