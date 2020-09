AFA autorizó cinco partidos amistosos para el sábado

El sábado se disputarán cinco encuentros de preparación. Los pedidos deben realizarse con 96 horas de anticipación.



La AFA autorizó la realización de cinco partidos amistosos pautados para el sábado. Como el plazo de consulta es de 96 horas antes del encuentro, se espera que el pedido para llevar adelante el resto de los duelos acordados se realice en los próximos días.



LOS PARTIDOS:

GIMNASIA vs. HURACÁN, Hora: 9.30; SAN LORENZO vs. ARGENTINOS, Hora: 9.30; VÉLEZ vs. BANFIELD, Hora: 9.30; ESTUDIANTES vs. ARSENAL, Hora: 9.30; NEWELL´S vs. UNIÓN, Hora: 10.