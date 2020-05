Afiliados denunciaron problemas con Osplad

Un numeroso grupo de afiliados a la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad), decidió reunirse de forma virtual para comenzar a buscar una solución a los problemas que enfrentan cada vez que recurren a la prestadora. No descartan hacer una demanda colectiva.

Avanzadas las comunicaciones, lograron elaborar un documento que enumera las problemáticas más comunes: “Continuos cortes de servicio, excesivas demoras en la autorización de estudios, medicamentos y o análisis, otorgamiento de una sola orden por mes, requerimiento de resultados anteriores para autorizar otros estudios, la asistencia Kinesiológica en el ITER es solamente en un instituto, en el caso de Paraná, y para Osplad puede ser cualquier otro; pago en la realización del Papanicolau, falta de especialistas prestadores y desactualización en la página de Osplad, impedimento para realizar tratamientos en provincias aledañas.

“Más allá de estos problemas que pueden parecer menores, el principal inconveniente es el que se arrastra desde hace años atrás, con el manejo o el sistema de retorno de los fondos, para atender prioritariamente a los afiliados de Entre Ríos. El reclamo se basa en el conocimiento generalizado de que la Osplad no es deficitaria en nuestra provincia, sin embargo los cortes son cada vez más seguidos”, mencionaron los afiliados.

Para ellos, “es de público conocimiento, porque ha salido en la prensa, que desde hace mucho esta obra social tienen numerosos inconvenientes, dejando sin servicio a personas mayores que no pueden reclamar personalmente”, entonces “el objetivo del reclamo y de una nueva presentación, ante los delegados gremiales en la Osplad y en Entre Ríos, no debería ser más de lo mismo, sino plantear una alternativa este sistema, que no nos da resultado desde hace más de diez años, y que se agrava, en lugar de mejorar”.

La propuesta de una buena parte de los afiliados es “cambiar las reglas, para hacerlas más eficientes y evitar el abandono de personas, sobretodo, aquellas más indefensas. Las autoridades actuales deberán repensar algún sistema que les permita cubrir los servicios provinciales en primer lugar y en segundo plano aportar a la Osplad central, para la distribución nacional”.

“Dichas autoridades manejan datos que los afiliados no tenemos, salvo lo que la prensa ha publicado, y sabrán discernir, entre seguir con un sistema solidario con las provincias más relegadas o dejar sin servicio a nuestros afiliados de la provincia, quienes aportan regularmente, para tener este servicio humanitario que por derecho les corresponde”, dijeron para finalizar.