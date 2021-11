Afirman que en Entre Ríos “estamos asistiendo a un flujo de turismo muy importante”

El gobernador Gustavo Bordet despidió al primer contingente de adultos mayores que viaja rumbo a la Unidad Turística Chapadmalal, en el marco del programa de Turismo Social que instrumenta la Nación en articulación con la provincia.

El contingente, integrado por 36 personas del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del departamento Paraná y del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Aldea San Antonio del departamento Gualeguaychú, disfrutará de actividades turísticas, deportivas, recreativas y culturales hasta el próximo lunes.

Junto al gobernador, en la despedida del contingente, estuvieron su esposa, Mariel Ávila; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo; el director de Turismo Social y Educativo de la provincia Rodrigo Otero; el secretario de Turismo de la provincia, Gastón Irazusta.

El mandatario explicó que “establecimos un Programa para poder llevar al complejo de Chapadmalal con todo incluido, con pensión completa a tres contingentes. Este es el primero de tres que van a salir”, precisó.

Tras ello, comentó: “Aquí hay abuelos que son de Aldea San Antonio, que tiene un hermoso Centro de Jubilados que lo he visitado varias veces, de la ciudad de Paraná y, también, de otras localidades”.

“Esto lo hacemos en un Programa que desarrollamos con el Ministerio de Desarrollo Social y Mariel, mi esposa, que también tuvo mucha participación en esto”, explicó.

“También tenemos un programa para el verano muy interesante porque hemos puesto en valor todo el Complejo Ascona que está en el Lago de Salto Grande, en la parte del departamento Federación, y también hemos puesto en valor el Complejo del Túnel Subfluvial que vamos a estar inaugurando con el gobernador Perotti el día 13 de diciembre que coincide con el aniversario del Túnel Subfluvial, va a ser el 52º aniversario”, adelantó.

“Allí vamos a llevar abuelos de una costa para otra, vamos a tener una modalidad de traslado interno de Turismo Social que siempre es muy bueno”, sostuvo.

Seguidamente remarcó la importancia de ese tipo de actividad y dijo: “Después de haber pasado tanto tiempo encerrados en pandemia esta posibilidad de poder salir, reencontrarse y disfrutar en este caso del mar y poder confraternizar que es algo muy necesario en estos tiempos”.

Dijo sentirse “muy contento”, “porque en la gestión siempre se visita distintos centros de jubilados y la posibilidad que nos da la pos pandemia después de haber estado tanto tiempo dentro de la casa, sobre todo para las personas mayores el hecho de no poder salir siempre es una complicación y afecta mucho, a veces, desde lo anímico”, indicó.

Respecto del turismo en general, Bordet opinó que “estamos asistiendo a un flujo e turismo muy importante”. Dijo que “he hablado con muchos operadores de todo tipo de turismo: tradicional, termal, de aventuras, pesca, rural, y hoy todas las reservas están agotadas, algo muy importante el hecho que se abrieron las fronteras para turistas extranjeros con la diferencia de cambio estimamos que va a multiplicar las posibilidades”.

También “he estado hablando con gente del sector gastronómico que organiza eventos y fiestas y me comentaban que hasta fin de de verano ya tienen todos los fines de semana reservados”. En ese sentido, afirmó que “es un sector que lo necesita mucho, y estamos apoyando con créditos con tasas subsidiadas, muy financiadas y vamos a tener una gran temporada turística y vamos a estar trabajando mucho”.

En ese marco, informó que “estamos haciendo promociones en los grandes centros urbanos como Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario que es de donde se nutren la gran mayoría de turistas que vienen a nuestra provincia para poder tener un verano muy bueno”.

Asimismo, confirmó que “va a haber carnavales”, y mencionó que en conversación con el intendente de Gualeguaychú, le contaba “la alegría que representa para muchas familias que tienen el carnaval, además de la festividad, como un sustento de más de 2.000 familias en Guayleguaychú, Concordia, y Victoria, Gualeguay”.

El mandatario se refirió también a las fiestas populares que “es algo tradicional en la provincia” y mencionó la Fiesta del Cuchillero que se realizará dentro de poco en Federal, y también la Fiesta del Chamamé en esa localidad; dijo además que Diamante está organizando para los primeros días de enero el Festival de Doma; la Fiesta de la Trilla en Santa Anita, que se realiza en estos días, “y así se multiplican en todas las ciudades y por supuesto que los estamos apoyando”, afirmó para agregar finalmente que “una muy buena expectativa en ese sentido”.

Gran oportunidad

Por su parte, Paira destacó: “Estamos muy contentos de comenzar con estos viajes para las personas mayores, porque sabemos que las políticas de turismo social son una gran oportunidad para el esparcimiento además de fortalecer el acceso a derechos. En la provincia estamos impulsando, por decisión de nuestro gobernador Gustavo Bordet una serie de acciones integrales que buscan mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores”.

Turismo y disfrute

Como parte de la reactivación del turismo en el país, estas acciones son posibles porque el gobierno nacional, a través del Ministerio de Turismo y Deportes, dispuso de las plazas para el recibimiento del contingente entrerriano, en tanto la provincia garantizó el transporte.

El director de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, Pedro Manucci, quien recibirá al contingente en la provincia de Buenos Aires, manifestó: “Celebramos esta decisión política que va de la mano de la reactivación del turismo social y en particular con las personas mayores. Consideramos muy importante que las mismas estén en la agenda pública y de gobierno, desde una perspectiva de derechos, como lo venimos trabajando desde el gobierno provincial y en articulación con Nación. Esto habla de un Estado presente en materia de vejez y envejecimiento, con propuestas no solo de cuidado si no de recreación”.

Desde la provincia están previstos otros dos viajes, a fines de noviembre y en diciembre.

Volver a estar con los pares

Por su parte, la presidenta del Centro de Jubilados Provinciales de Paraná, Griselda Ledesma, expresó: “Estamos muy contentos por este viaje gracias a las gestiones que ha realizado el gobernador Bordet para el turismo social”. Aseguró: “Estamos inmensamente agradecidos y muy contentos, hay gente que por primera vez va a ver el mar”, y resaltó que “es muy bueno reactivar el turismo, además que los adultos mayores podamos volver a viajar, a estar con nuestros pares y conocer otros lugares. Estamos muy contentos y agradecidos”.

Compromiso cumplido

En tanto que el presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Aldea San Antonio, departamento Gualeguaychú, Michel Roberto, dijo: “Vengo invitado por el gobernador Bordet, era una deuda que tenía él tenía con nosotros porque nos había invitado para ir a las termas pero por la pandemia no se pudo concretar. Por eso agradezco que tenga memoria activa, se acordó de nosotros, pidió que nos inviten y cumplió”.

“Estamos muy contentos por este sueño cumplido”, finalizó.