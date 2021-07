Agenda de los Juegos Olímpicos: Los atletas que compiten el viernes 23

Lo más importante del viernes 23 de julio y la madrugada del sábado 24, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con la participación de Paula Pareto. Y la participación del entrerriano Capogrosso y la entrerriana Gallay en Beah Voolley.



La agenda de Argentina en Tokio 2020:

Viernes 23 de julio

08.00 Ceremonia de apertura

20.05 Natación: Virginia Bardach / Eliminatorias 400m medley

20.30 Tiro: Fernanda Russo / clasificación carabina 10m

22.00 Voley de playa: Azaad/Capogrosso vs Alison/Alvaro F. (BRA)

22.40 Handball masculino: Argentina vs. Francia

22.50 Remo: Milka Kraljev y Evelyn Silvestro / scull doble ligero

23.00 Judo femenino: Paula Pareto / Eliminatorias -48kg – combate #11 vs Geronay Whitebooi (RSA)

23.00 Voley de playa: Gallay/Pereyra vs Agatha/Duda (BRA)

23.00 Ciclismo en ruta: Eduardo Sepúlveda.



El viernes 23 por la noche de Argentina hará su debut olímpico el básquet 3×3, una de las nuevas disciplinas que se incorporarán a los JJOO en Tokio 2020. Además, en el handball masculino se verán las caras Brasil y Noruega, dos rivales directos de los Gladiadores.



Juegos Olímpicos de Tokio 2020: los argentinos que compiten el sábado 24 de julio

00.15 Hockey masculino: Argentina vs. España

01.16 Taekwondo masculino: Lucas Guzmán vs Jack Woolley (IRL) / Ronda 1/16 -58kg

02.20 Vóley masculino: Argentina vs. Rusia

04.30 Tenis de mesa: Gastón Alto vs. Alvaro Robles (ESP) / Primera ronda

06.18 Boxeo masculino: Mirco Cuello vs. Hamsat Shadalov (ALE) / Dieciseisavos de final 52 – 57 kg.

07.39 Boxeo masculino: Brian Arregui vs. Delante Johnson (EEUU) / Dieciseisavos de final 63-69 kg

08.15 Tenis de mesa: Horacio Cifuentes vs. Yoshua Shing (VAN) / Primera ronda

19.00 Surf masculino: Leandro Usuna / Ronda 1 y 2

21.00 Tiro: Melisa Gil y Federico Gil / Skeet

22.00 Gimnasia artística femenina: Abigail Magistrati / clasificación

23.00 Vóley femenino: Argentina vs. Estados Unidos



Sábado 24 de julio en Tokio 2020

El sábado 24 comenzará a la mañana bien temprano con mucha acción en la natación, que esa misma noche entregará sus primeras medallas, entre ellas la de 400 medley femenino, categoría en la que participa Virginia Bardach.

Además, a partir de las 5am se disputarán las finales del judo -48, categoría en la que participa Paula Pareto. Por otra parte, a la tarde harán sus presentaciones olímpicas el skateboarding y el surf, dos de los nuevos -y más esperados- deportes de los JJOO de Tokio 2020.