Agenda dela segunda semana para los argentinos

El calendario de los argentinos en la segunda semana de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Martes 3/8 02.33 Facundo Olezza – Medal Race de la clase Finn

Martes 3/8 03.33 Santiago Lange y Cecilia Carranza – Medal Race de la clase Nacra 17

Martes 3/8 A definir Victoria Travascio y María Sol Branz – Medal Race de la 49er FX

Martes 3/8 A definir María Belén Tavella y Lourdes Hartkopf – Regatas 9 y 10 de la 470

Martes 3/8 05.00 Argentina vs Italia – Cuartos de final del vóley masculino

Martes 3/8 7.00 José Larocca – Equitación – Clasificación individual de salto

Martes 3/8 09.00 Argentina vs Australia – Cuartos de final del básquet masculino

Martes 3/8 18.30: Cecilia Biagioli – Aguas Abiertas

Martes 3/8 19.30: Magdalena Simmermacher – Golf – Ronda 1

Martes 3/8 21.30: Ruben Rézola – Canotaje – Eliminatorias K1 200

Martes 3/8 22.30 Posible semifinal de Las Leonas vs India

Miércoles 4/8 07.00 Posible semifinal de Las Leonas vs India

Miércoles 4/8 19.30: Magdalena Simmermacher – Golf – Ronda 2

Jueves 5/8 4.30: Sergio Alí Villamayor (Pentatlón moderno)

Jueves 5/8 19.30: Magdalena Simmermacher – Golf – Ronda 3

Jueves 5/8 23.00: Agustín Destribats (Lucha masculina, octavos de final 65kg)

Viernes 6/8 07.00 Matías Albarracín con Cannavaro 9, Martín Dopazo con Quintino 9, José María Larocca con Finn Lente y Fabián Sejanes con Emir (Equitación, salto por equipos)

Viernes 6/8 a las 19: Marcela Gómez (Atletismo, maratón femenino)

Viernes 6/8 19.30: Magdalena Simmermacher – Golf – Ronda 4

Sábado 7/8 a las 19: Joaquín Arbe y Eulalio Muñoz (Atletismo, maratón masculino).