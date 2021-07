Agenda para los atletas de Argentina para éste Sábado 24 y Domingo 25

08.30: Natación: Virginia Bardach (Eliminatoria 400m medley)

19.00: Surf: Leandro “Lele” Usuna (Ronda 1 y 2)

21.00: Tiro: Federico Gil (Clasificación skeet) y Melisa Gil (Clasificación skeet)

22.00: Gimnasia artística: Abigail Magistrati (Clasificación all around)

23.05: Vóley femenino: Argentina vs EE.UU

Domingo 25 de julio

00 a 06.00: Yachting: Francisco Guaragna (Láser Standard); Lucía Falasca (Láser Radial); Celia Tejerina (RS:X) y Francisco Saubidet (RS:X)

00.15: Hockey femenino: Argentina vs Nueva Zelanda

04.30: Fútbol masculino: Argentina vs Egipto

07.00: Hockey masculino: Argentina vs Japón

07.59: Natación: Julia Sebastián (Eliminatoria 100m pecho)

08.39: Natación: Delfina Pignatiello (Eliminatoria 400m libre)