Agmer aclaró que “sostiene y garantiza el proceso educativo desde la no presencialidad”

Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) aclaró que las medidas tomadas esta semana con respecto a sostener las clases virtuales “no son un paro”. Remarcaron que esta medida “garantiza y respeta el derecho a la educación de los estudiantes” y afirman que “el Gobierno provincial, municipios y COES deben asumir la responsabilidad que exige la resolución de la emergencia sanitaria”.

“En esta urgencia sanitaria Agmer sostiene y garantiza el proceso educativo desde la no presencialidad”, añadió el gremio, y recordó que su último Congreso, realizado el 2 de junio, “fue muy claro en sus resoluciones, específicamente en nuestro compromiso de llevar adelante el trabajo desde la no presencialidad, en la semana del 7 al 11 de junio, como acción colectiva y como forma de cuidar la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de nuestros estudiantes y de sus familias”.

Asimimo, aclaran que esta medida gremial “una medida de acción colectiva, por lo tanto resguarda sindicalmente a los compañeros y compañeras que adhieran, sean éstos afiliados o no a la organización sindical”. Apuntó que “los compañeros y compañeras que adhieran a la medida, trabajan desde la no presencialidad” y que “el trabajo no presencial es una de las modalidades que se encuentran actualmente reguladas en las normas del CFE y CGE como de posible prestación de las tareas”.

“Esta medida gremial no es paro”, subrayó el gremio, que en esta misma línea afirmó: “Aseguramos nuestra asistencia ya que sostenemos nuestra tarea en la forma de trabajo no presencial”.

“La medida garantiza y respeta el derecho a la educación de los estudiantes”, resaltó Agmer y aseguró que “es una medida que tiene aval en el marco legal de las ACCIONES SINDICALES, art. 14 bis CN, Convenio 87 OIT (incorporado a la CN por art. 75 inc. 22 CN), Ley 23551”.

“Entre todos y todas nos cuidamos. El gobierno de la provincia, los municipios y los COES deben asumir la responsabilidad que exige la resolución de la emergencia sanitaria”, expresó Agmer en un documento enviado a La Prensa Federal.

Por último cuestionó: “Nuevamente asistimos a decisiones políticas enmarcadas en una total y absoluta improvisación, en donde además, en lugar de buscar acuerdos y reconocer que lo que está en juego es la salud y la vida de las entrerrianas y entrerrianos, desde los sectores político-partidarios gastan un valioso tiempo en especular constantemente con el propósito banal de sacar ventaja, trasladando esas disputas ruines al propio proceso de enseñanza-aprendizaje”.