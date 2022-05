Agmer en IOSPER: propuestas de Marcha Blanca sobre coberturas, cirugías, prótesis, medicamentos y demás

En el marco de las elecciones internas de AGMER de candidatos al Directorio de IOSPER, La Prensa Federal dialogó con Juan Carlos Crettaz, Marta Zubieta y Eduardo Weiss, que forman parte de Marcha Blanca. Coberturas, medicamentos, cirugías, prótesis y salud mental, los ítems que discuten. Los detalles.

De izquierda a derecha: Eduardo Weiss, Lía Fímpel -secretaria general de AGMER Uruguay-. Marta Zubieta y Juan Carlos Crettaz.

En una entrevista que se llevó a cabo en las oficinas de redacción de La Prensa Federal, Crettaz, Zubieta y Weiss hablaron sobre diferentes situaciones que enfrentan los afiliados a IOSPER. La charla se dio en el marco de las internas que se darán el 27 de mayo en AGMER para la elección de candidatos al Directorio de la obra social.

Las elecciones

Según los candidatos, “todos los afiliados de AGMER votan, y se deciden –independientemente de que sean pasivos o activos- quiénes serán los candidatos a representantes docentes en el Directorio de IOSPER”.

Desde AGMER y Marcha Blanca afirman que la idea es presentar una lista para tener presencia en el Directorio para representar trabajadores y jubilados afiliados al IOSPER.

Desde Marcha Blanca, entienden que “hay particularidades, prestaciones y problemas que tiene IOSPER, y que particularmente con AGMER y las seccionales, las tomamos y recepcionamos siempre y cuando sean docentes. Los docentes tendrán representación, y estamos acá para eso”.

Financiación de la obra social

Frente al presupuesto, financiamiento y posibilidades de IOSPER, los entrevistados puntualizan que “en varias oportunidades, hemos encontrado a afiliados expresando que no se atiende al sector oncológico de la forma en que se debería; como así también, con discapacidad. La realidad es que el 60% del presupuesto de IOSPER se destina solamente a estos dos ítems”.

¿Cómo se financia la obra social? “Con 3% que aportan los trabajadores, y supuestamente el 6% de la patronal. Hasta el 2017, con la patronal veníamos con un 4%, cuando en ese año aumentaron un 0,5%; mismo porcentaje en el 2021 y este año. Todavía falta otro 0,5 para que en realidad el aporte completo de la patronal sea el correspondiente”.

Crettaz hizo hincapié en que “como Marcha Blanca, seguiremos reclamando para que se hagan cargo, y con ese dinero, invertir en mejorar prestaciones de salud, porque entendemos que esta es un derecho fundamental para nuestros trabajadores y jubilados”.

Medicamentos y coberturas

Consultados sobre los medicamentos, procedimientos y coberturas, Weiss, Crettaz y Zubieta señalan que “en el caso de los jubilados, hay medicamentos que se cubren en un 100%. En el caso de los activos, hasta el 70%”; aunque aclaran que depende de la patología y medicamentos que el médico recete.

Siguiendo con esta línea, agregan: “tenemos que seguir defendiendo esta obra social desde nuestro lugar, tratando de solucionar casos como los de odontología o anatomopatólogos. Estos últimos suspendieron su servicio en Entre Ríos”.

Sobre esto último, indican que IOSPER buscó alternativas para conveniar en otros lugares para no dejar a los afiliados sin servicio de anatomopatología, y se encontró en Córdoba. “No era lo ideal, por el tiempo que conlleva a veces que el servicio llegue al afiliado, pero fue lo que tuvimos en su momento”, aclaran.

Relación con FEMER, conflictos y cortes de servicio

Luego del conflicto que se dio meses atrás con la Federación Médica de Entre Ríos, La Prensa Federal consultó sobre los servicios y la posibilidad de eventuales cortes de servicios.

“Cada especialidad arma su propia demanda a la FEMER, a veces intentan salir de la Federación para hacer convenios particulares de acuerdo a su especialidad con IOSPER y esto no puede ser así”, manifiestan. Cabe destacar que los anatomopatólogos quisieron hacer esto, con el fin de llegar a un convenio con IOSPER, pero desde la obra social se negaron.

En relación a la negativa de IOSPER, Weiss explica: “Porque deberíamos de hacer convenios a cada rato con valores distintos relacionados a cada especialidad, y eso conlleva un trabajo enorme y posterior desorganización, es por eso que tenemos el acuerdo base con FEMER sobre órdenes de consulta”.

Es por esto que los anatomopatólogos decidieron salir de este presupuesto y exigir un monto extra para consultas más allá de la base de $1800 por convenio con FEMER. Se abrieron de dicha Federación, aunque luego en abril volvieron, acordaron y reestablecimos el servicio”.

Desde Marcha Blanca admiten que “estos problemas internos afectan siempre a los afiliados, y cuando suceden tenemos que estar ahí para informar cortes de servicio que se pueden dar por estos motivos, que escapan a la obra social”.

Según Zubieta, “con odontología pasó algo similar, pero ellos cortaron con la gran mayoría las obras sociales. IOSPER no puede pagar nada por encima del convenio con FEMER porque si no las demás especializaciones van a querer que suceda lo mismo con ellos”.

A su vez, Crettaz advierte que “esto está cortado desde el 2020, por decisión del Colegio de Odontología de Entre Ríos. IOSPER siempre estuvo dispuesto al diálogo para solucionar el conflicto, sobre todo por los afiliados en ciudades de menor tamaño”.

Es por eso que “el martes pasado, autoridades del Colegio de Odontólogos se reunieron con directores de IOSPER, estableciendo un preacuerdo con consulta base de FEMER y actualizar el nomenclador para odontólogos y IOSPER. Así, estableceremos las prácticas que estarán incluidas en el convenio y qué valores. Esta bastante cercano a solucionarse en las próximas semanas”.

Aclaraciones de conflictos

Crettaz cuenta que “durante la pandemia, no tuvimos ningún aumento de ingreso. Las federaciones y agrupamientos como colegios, querían aumentos, pero no teníamos ingresos extras para hacer esto. Estas cuestiones son fundamentales y la población debe saber. Teníamos un presupuesto que no creció, y debíamos enfrentar aumentos que exigían los colegios y federaciones, que son entendibles porque querían y quieren luchar contra la inflación, como lo hacemos todos”.

Y explica: “al no tener los recursos, no podemos prometer pagar algo que sabemos que no podremos cumplir a futuro. Esto lo digo para que los afiliados sepan lo que pasa detrás de la cortina, muchas veces la obra social es culpable en la opinión pública, pero hay que considerar todas las partes”.

Prótesis y cirugías: el porqué de algunas tardanzas

Algunos lectores de La Prensa Federal, presentaron sus inquietudes frente a situaciones relacionadas a cirugías y prótesis, sus plazos, costos y demás.

Sobre esto, Weiss apuntó a que “debemos hacerle entender algo a los afiliados de IOSPER: procedimientos o prótesis se pueden pedir como urgente o programada. En el caso de esta última, los pacientes pueden esperar un cierto periodo de tiempo porque da a entender que no es algo de urgencia. Este tiempo de espera es entre 30 días hasta 90 días, aunque no suele llegar al máximo de espera, por lo general siempre es antes”.

Y continúa: “cuando la prótesis es programada, puede pasar que se exceda este tiempo. La razón para esto es porque IOSPER debe adquirir la prótesis, y a veces, debido al contexto nacional, las ortopedias especulan con el precio, y generalmente no pasan un presupuesto. Cuando lo hacen, realizamos los trámites, y al momento de brindar la prótesis, dicen que no hay stock. Entonces, volvemos al papeleo pero con los precios actualizados por inflación, y ahí está su truco para generar aún más ganancias, y esta es la razón por la que muchas veces el período de 90 días no se cumple”.

Y aclara que “en el caso de cirugía o internaciones urgentes, las ortopedias mandan todo mucho más rápido, ya que por ser de este carácter urgente, siempre hay stock”.

Continuando con este tema, desde Marcha Blanca afirman que “muchas veces con las cirugías, sucede que algunos médicos solicitan la intervención bajo el catálogo de programada, y luego le dicen a su paciente que lo debe hacer antes posible. Entonces, ahí hay un problema: IOSPER ve la aplicación como programada –por lo tanto, no es urgente-, pero el afiliado, debido a las palabras del médico, piensa que su intervención debe darse lo antes posible”.

Fondo Voluntario y sus beneficios

Este diario consultó a los candidatos de Marcha Blanca sobre el Fondo Voluntario y los beneficios que lleva consigo para los afiliados, a lo que precisan: “esto es para todos los afiliados titulares. En mayo aumentó a 850 pesos, mientras que para personas con discapacidad o hijos adherentes, sale 425 pesos, la mitad”.

Este valor “subirá a medida que aumenten por paritaria los sueldos de los empleados públicos, por eso ahora aumentó 21% por las paritarias”.

El beneficio del Fondo se explica en “la cobertura del 100% de internaciones dentro de la provincia y derivaciones fuera de Entre Ríos, en caso que corresponda”.

En caso de no tener el Fondo, “el otro 30 restante también lo paga el IOSPER, pero el afiliado hace un crédito asistencial. A este crédito lo va pagando el afiliado al descontar 10% del total en el recibo de sueldo, todo a tasa 0. El monto será siempre el mismo hasta que termine de pagarlo”.

Farmacias adheridas

La Prensa Federal consultó a los candidatos de Marcha Blanca si esperan añadir la mayor cantidad posible de farmacias para garantizar una mayor cobertura, a lo que responden: “necesitamos visibilizar esta situación. Hay medicamentos que varían la cobertura y su porcentaje y por eso debemos mejorar la comunicación para con nuestros afiliados. Nuestra lista entiende que los trabajadores deben conocer su cobertura sin necesidad de asistir a la oficina del IOSPER”.

“Las farmacias están casi todas incluidas en convenio con IOSPER, excepto grandes cadenas nacionales. Las de carácter local atienden con plan de IOSPER, tanto para oncológicos, medicamentos ambulatorios y demás”.

Salud Mental, la demanda de activos

Una de las problemáticas que comenzó a plantearse en los últimos años, es el cuidado de la salud mental en los diferentes ámbitos laborales, y la docencia no escapa a esto.

En este sentido, Weiss señala que “desde la docencia en el directorio de IOSPER, se pretende aumentar la cobertura de salud mental con lo que es el psicólogo. Si no es posible acceder a un convenio con el Colegio de Psicólogos, intentaremos mejorar el tema del reintegro, que es entre 10 o 20% de la consulta base de un psicólogo”.

Entienden que “esta problemática es muy nueva, por eso estamos tratando este eje en nuestra lista, ya que el psicólogo es una de las inquietudes que más nos presentan los docentes”.

Marcha Blanca

Crettaz, Zubieta y Weiss destacan que “el 27 de mayo es la elección. Nosotros como Marcha Blanca, tenemos los mismos ejes de propuestas que los que presentamos en su momento en noviembre y diciembre para las elecciones del Gremio. Es un proyecto integrador que nos propusimos desde AGMER”.

Cabe destacar que, hoy en día hay un servicio de WhatsApp para pedir órdenes de consulta en IOSPER, comunicándose desde cualquier punto de Entre Ríos al 343-501-7346.