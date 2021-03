Agmer inicia un nuevo paro y resolvió otros dos para esta semana

Este lunes, en coincidencia con el Paro Internacional de Mujeres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) inicia un nuevo paro en las escuelas en el marco del conflicto con el Gobierno por el reclamo de recomposición salarial.

Las 72 horas iniciales de huelga en el arranque del ciclo lectivo 2021, entre lunes 1° y miércoles 3, tuvieron una altísima adhesión, según el análisis gremial.

Este cuarto día de paro tendrá continuidad el jueves 11 y viernes 12. Luego, Agmer convocará a un congreso provincial para definir de qué modo sigue el conflicto.

La carpa blanca seguirá frente a Casa de Gobierno

De momento, la carpa que se instaló el martes pasado seguirá en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno. “La carpa, como símbolo de resistencia y de lucha, es un símbolo muy caro para todos los trabajadores de la educación, y que nosotros, en este contexto donde no tenemos propuesta salarial, donde nos clausuraron el diálogo en el marco de la paritaria, que es el ámbito natural donde los trabajadores discutimos con las patronales, vamos a sostener”, dice Marcelo Pagani, secretario general de Agmer.

Y agrega: “La carpa tiene por objetivo visibilizar nuestra lucha, hacer visibles nuestros planteos, nuestros reclamos, y por supuesto, aspiramos a ser convocados para recibir una propuesta que contenga nuestras demandas”.

Cabe recordar que el viernes 19 de febrero se realizó la tercera audiencia paritaria: entonces el Gobierno ofreció un 15% de aumento salarial más el blanqueo de las sumas en negro que paga desde octubre, que para el cargo testigo, el maestro de grado sin antigüedad, supuso una suba de un 36%. Pero esa propuesta no satisfizo las aspiraciones docentes, que reclaman la “recuperación” de lo perdido frente a la inflación en 2020, 36,1%, más una pauta para 2021. No hubo entendimiento posible, aunque el Ejecutivo decidió pagar igual la mejora.

-¿Qué tan lejos está la propuesta que hizo el Gobierno de lo que reclama el gremio?

-Estamos lejos. La propuesta es bianual. Estamos hablando de un 15%, más un 20% bianual de blanqueo del bono, cuando la Nación en forma bianual aumentó el salario mínimo el 70%; Córdoba, de (el gobernador Juan) Schiaretti aumentó un 50%; Tucumán aumentó 56%; Capital dio el 25% el año pasado. Y en Entre Ríos tenemos un bono, que ahora es blanqueado, y una propuesta bianual de 20 puntos. Por eso la preocupación; por eso el plan de acción; por eso el estado de alerta y movilización permanente que tenemos los trabajadores de la educación.

-¿Qué chances hay de seguir discutiendo en paritaria?

-La paritaria está cerrada en su parte administrativa. Si hay voluntad y decisión política, se busca la forma. Eso no es problema. La ley de Paritaria es muy sabia y se puede claramente saldar esa cuestión. Lo más importante es la voluntad política de convocar a los trabajadores, pero no para vaciar el diálogo. Dialogar no solo significa sentarse a una mesa. Dialogar significa hacer esfuerzos para ponerse de acuerdo, buscar consenso, acercar partes, sino el diálogo es vacío, es para una foto. Y lo que nosotros queremos es dialogar para construir una propuesta. El sindicato, por supuesto, está dispuesto a dialogar.

-El lunes hay otro paro. ¿Cómo viene el acatamiento?

-Las primeras 72 horas fueron increíbles, con una altísima adhesión como hacía muchísimos años, más del 90% en la provincia y departamentos con 95%, 96% y 97%. Y muchísimas escuelas al 100%. Entendemos que el del lunes también va a ser un paro muy contundente, porque además se enmarca en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y luego 48 horas, jueves y viernes, y un congreso que deberá sesionar a fines de la semana que viene. Ese es el esquema; y seguimos en la carpa, a la expectativa de retomar ese diálogo, pero diálogo con contenido.

-¿Hay alguna señal que permita tener optimismo?

-La única señal es lo que uno escucha en la prensa, expresiones de funcionarios, que hablan de que en el marco del dialogo pueden acercar una propuesta. Pero más de eso, no tenemos nada.

-¿La carpa se va a mantener acá?

-Nosotros entendemos que de la Plaza Mansilla nos vamos a ir en el momento en que podamos aprobar una propuesta con el conjunto de compañeras y compañeros en un congreso, que es el máximo órgano de gobierno. Estamos acá, dispuestos a resistir hasta conseguir una propuesta que nos contenga.