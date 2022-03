Agmer pide “una nueva propuesta salarial de manera urgente”

Este jueves, los secretarios generales del gremio docente, representantes de las 17 seccionales, se reunieron en Paraná para consensuar un pedido al gobierno entrerriano.

Tras hacer un análisis sobre la crisis que generó la pandemia y el endeudamiento de Argentina con el FMI, aseguraron: “Es claro el resultado: en la disputa por el reparto de la riqueza el capital vuelve a concentrarse en pocas manos, condenando más todavía a los que menos tienen a vivir en la pobreza y en la indigencia. Todos sabemos que muchos/as trabajadores y trabajadores de la educación ni siquiera alcanzan a ubicarse en la línea de la pobreza”.

Además, señalaron: “Es claro que Entre Ríos se encuentra muy lejos de ser la excepción del contexto histórico que venimos describiendo, y que también estamos en el mismo escenario referido a la disputa por la distribución equitativa de los ingresos. Con matices distintos, no solamente hemos perdido poder adquisitivo en los años del desquicio neoliberal, sino que también registramos salarios a la baja –a manera de ejemplo- durante el 2020 (donde no hubo recomposición y el gobierno se retiró unilateralmente del espacio paritario). Durante 2021 la lucha de la docencia organizada de la AGMER junto a otras organizaciones hermanas posibilitó alcanzar no perder frente al proceso inflacionario registrado ese año. Antes de finalizar el período mencionado, el Congreso Extraordinario de AGMER realizado en Paraná aprobó por unanimidad que estaba en riesgo el normal Inicio del Ciclo Lectivo 2022 si no había una recomposición salarial seria que tenga en cuenta estar por encima del encarecimiento del costo de la vida previsto para el año y que contenga el recupero del poder adquisitivo perdido en años anteriores”.

Agregan: “Tanto la CDC de AGMER a través de sus posicionamientos públicos como en lo sostenido por nuestro Secretario General en la primera reunión paritaria (27 de enero) y declaraciones posteriores han sido muy claros en el mensaje: recomposición salarial por arriba de la inflación prevista y recupero salarial perdido en años anteriores. En palabras del Secretario General de AGMER, según consta en el Acta rubricada entre las partes, entre otros planteos de demanda realizados expresó: ‘Es de suma importancia destacar que es necesario recuperar salario, recordando que no hubo paritarias durante el año 2020 … solo hubo incremento por bono, con 36 puntos de inflación de los que ha quedado un desfasaje de 16 puntos, entendiendo que es imprescindible sea parte de la propuesta no solo la equiparación por la inflación real sino la recuperación del salario que se encuentra depreciado no solo por el período pandémico sino que se viene de un gobierno neoliberal con fuerte pérdida del poder adquisitivo del salario’”.

“Este sindicato ha trazado una línea historia en la defensa de la paritaria como herramienta de discusión, norma y marco referencial de las condiciones de trabajo de las y los docentes, y entre esas condiciones el salario. Tanto contenido le hemos puesto a la paritaria que fue AGMER el principal protagonista de la letra de la ley de Paritarias Docentes 9624 y así aportarle sentido estratégico a los Convenios Colectivos de Trabajo. Lo que no aceptamos es la dilación y el manejo antojadizo de los tiempos”, afirmaron, y agregaron: “Allí se encuentra el piso de derechos que signifiquen en los hechos un reconocimiento real al esfuerzo docente durante la pandemia y piso fundamental para generar las condiciones hacia una escuela pública que como respuesta a la pandemia sea más inclusiva, espacio de bienestar de nuestros niñas, adolescentes y jóvenes en tanto principales destinatarios de un horizonte para proyectos solidarios, colectivos, comunitarios y emancipadores”.

“Lo que expresamos con claridad y firmeza es que lo planteado en dicho ámbito debe ser mejorado sustantivamente y es el Gobierno Provincial como conductor del Estado quien tiene la responsabilidad de efectuar una propuesta que responda no solo a las necesidades del presente inmediato sino al deterioro salarial producto de políticas neoliberales que deben ser superadas con distribución de la riqueza, con dignificación del salario docente y mejores condiciones laborales. Este Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de AGMER exige al gobierno provincial: Urgente nueva propuesta de recomposición salarial !!”, concluyeron.

El gremio concretó esta semana dos paros docentes, llevados a cabo martes y miércoles. El gobernador Bordet, en tanto, dijo que si la oferta no es aceptada no se abonará y que la discusión debería continuar “con los chicos en las aulas”.