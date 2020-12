Agmer podría definir este viernes el no inicio del ciclo lectivo 2021

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó para este viernes a congreso en medio de un final de ciclo lectivo 2020 cruzado por demandas y conflictos. El 16 finalizan el ciclo lectivo los alumnos que no respondieron satisfactoriamente al plan de enseñanza virtual que se impuso a partir del 16 de marzo como consecuencia del aislamiento por la pandemia de coronavirus. Los estudiantes que sí aprobaron esa instancia finalizaron el último 30 de noviembre.

Antes de que se concrete ese segundo fin de ciclo lectivo, el mayor gremio docente de la Provincia definirá estrategias de cara al inicio del calendario escolar del próximo año. Una de las alternativas que más fuertemente se baraja es el de declarar el no inicio del ciclo lectivo 2021 derivado de la falta de respuestas a los reclamos del sector por parte del Gobierno provincial.

El Gobierno ya anunció que en 2021 las clases empezarán el lunes 1° de marzo de 2021. Pero ya la seccional Federal de Agmer anticipa que irá al congreso del viernes con el mandato de no inicio del ciclo. “Ante el inminente cierre del año escolar 2020, enmarcado en una total ausencia del Gobierno de Entre Ríos como garante de la educación, de abandono y negación de los trabajadores, resulta evidente que está en riesgo no solo el cierre del ciclo lectivo sino que resulta impostergable la decisión de la organización docente de definir el no inicio del ciclo lectivo 2021″, planteó la entidad gremial del norte entrerriano.

Antes y después de la pandemia los docentes han sostenido un escenario de conflicto en la Provincia, apoyado básicamente en demanda de mejoras salariales y, después, por la falta de previsión, según entendieron, en la vuelta de la presencialidad, publicó Entre Ríos Ahora.

El 26 de octubre último el Consejo General de Educación (CGE) resolvió la vuelta paulatina a la presencialidad en las escuelas, y priorizó esa decisión en el último año de la primaria y de la secundaria. El último informe oficial da cuenta que en toda la Provincia hay 398 escuelas con clases presenciales, con 1.582 docentes y 5.421 alumnos.

La vuelta de la presencialidad no contó con el visto bueno de Agmer, que puso esa decisión como un nuevo frente de conflicto que se sumó al reclamo por la apertura de paritarias, que no hubo a lo largo de 2020. En materia salarial, el Gobierno provincial decidió cerrar la discusión paritaria con los sindicatos del Estado, y aplicar una política de sumas fija que abonará con los salarios del último trimestre del año. La oferta del Gobierno fue pagar una suma fija no remunerativa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de $4.000 para los agentes que perciban hasta $35.000; $3.500 para los que perciben de $35.000 a $55.000; y $3.000 para los que perciben más de $55.000 a $120.000