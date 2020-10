AGMER rechazó la vuelta a la presencialidad en la ciudad

Mediante un comunicado de prensa, la Seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), rechazó la vuelta a la presencialidad en las escuelas entrerrianas y departamentales, debido que, según la entidad gremial, no estén dadas las condiciones epidemiológicas.

El comunicado de AGMER

“Representantes de CDC y la conducción de Agmer seccional Uruguay se reunieron ayer por la noche con miembros del COES local.

El Secretario de Formación y Derechos Humanos de la CDC, Prof. Mario Bernasconi, y la Secretaria Adjunta, Prof. Lia Fimpel, se reunieron con autoridades de educación y miembros del COES local, Prof. Ana María Díaz, Yari Seyler, Juan Martín Garay y Pablo Lombardi.

En dicha reunión desde el sindicato se planteó cuál ha sido y es el proceso de diálogo entre el COES Local y el Provincial en cuanto al desarrollo que se viene dando en nuestra localidad sobre implementación del Protocolo de Regreso a la presencialidad, resaltando (desde nuestra organización) que las condiciones sanitarias no permiten un regreso a la presencialidad en estos momentos.

Se compartieron los datos actuales de la ciudad, se compararon en relación a inicios del mes de Octubre y se solicitaron datos sobre ocupación de camas de UTI (no sólo de pacientes domiciliados en nuestra ciudad sino el total teniendo en cuenta que el Hospital “J. J. de Urquiza” es cabecera de la región 3 que nuclea los Dptos. de Colón, Tala y Uruguay; como así también la cantidad de personas aisladas en la localidad y la tasa de duplicación de casos. Cada parte expuso sus argumentos de por qué consideraba pertinente o no el reinicio de las actividades escolares presenciales en nuestra ciudad.

Desde este sindicato se manifestó la preocupación y se objetó, desde análisis propios elaborados por el IIE-AGMER de no cumplimiento de las Res 370/20 CFE donde se establecen los indicadores epidemiológicos y la combinación de ellos para ubicar la ciudad (no cada establecimiento) como de alto, bajo o medio riesgo. Esto no fue precisado por escrito, se manifestó por parte de la DDE y del COES que continuaban los trabajados en los edificios y la visita de la Zonal de Arquitectura y que se estimaba que Jueves o Viernes de la semana en curso estaría esto realizado y se elevaba informe al COES quién en ese momento iba a tomar la decisión.