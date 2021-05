Agmer Uruguay demanda la suspensión preventiva de clases presenciales en localidades del departamento

– “No podemos permitir que se juegue con la vida de esta manera, demorando días en tomar decisiones y al medio la salud”, se manifestó desde la seccional del gremio.

El Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, mediante el Decreto 977/21, dispuso la suspensión de las clases presenciales en la localidad de Basavilbaso. Una semana antes, se tomó la misma medida en Concepción del Uruguay, con la duración de una semana. Sobre esto, desde Agmer filial Basavilbaso y Seccional Uruguay, manifestaron que: “Era, hace una semana inexplicable continuar con los establecimientos abiertos a clases presenciales, exponiendo a estudiantes, familias y trabajadores a circular ante los casos que crecían día a día y lo sigue siendo hoy”, y agregaron: “Esto no varió 7 días después, sino que continúa creciendo y aún más grave ya que se extiende a más cantidad de localidades”.

“Para graficarlos: al 4 de Mayo había en el Dpto Uruguay reportado por epidemiología de la provincia 14 casos positivos, 10 días después fueron 104 casos. Entonces: ¿por qué se decide retomar la presencialidad escolar? ¿Qué hay detrás de la suspensión de 5 días tanto en Concepción del Uruguay como en Basavilbaso?”, señalaron desde el gremio.

En este marco, apuntaron que nunca antes se había visto una suspensión semanal, ya que: “En una semana no se corta la cadena de contagios, no permite evaluar ni aplanar ninguna curva”. “En la medida que no se tome seriamente, sin intereses partidarios y sólo pensando en la salud de las y los entrerrianos se corre el riesgo que la situación continúe repitiéndose en la provincia. Hoy es Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Santa Anita, Rocamora, Caseros mañana otras localidades”, señalaron y continuaron: “No podemos permitir que se juegue con la vida de esta manera, demorando días en tomar decisiones, y al medio la salud”.

Por estos motivos, la seccional Uruguay reclaman, “tanto al COES provincial como a los locales, a los intendentes municipales, a la DDE Uruguay, al CGE y al gobernador, responsables directos de las decisiones tomadas y a tomar, que prioricen la salud antes que intereses mezquinos, individualistas que lejos están de proteger la vida de las y los entrerrianos”.

Asimismo, en el comunicado del gremio se destaca que: “El colectivo docente quiere desarrollar su trabajo presencial, lo que no significa que ante la gravedad de la situación las medidas deben ser tomadas a tiempo, las estadísticas señalan claramente lo que sucede y esto no lo pueden dejar de analizar y ver quienes son los responsables directo de las decisiones a tomar”.

Por otra parte, en el comunicado se hizo referencia a la faltante de vacunas para trabajadores de la educación. Si bien se señaló que “se avanzó en un 100% con Nivel Inicial y Especial”, se afirmó que no ocurrió lo mismo con los niveles primario, secundario y superior. Asimismo, se cuestionó el comunicado del COES provincial (Documento 113), el cual “desprotege aún más a los docentes, a quienes ni siquiera se los resguarda ahora con aislamientos ante casos sospechosos dentro de las burbujas por las cuales transitaron.”