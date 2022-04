Agmer Uruguay rechaza la ampliación horaria: entrevista con Lía Fimpel

Conocida la iniciativa por parte del ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk, de sumar una hora a las clases regulares diarias en las escuelas primarias para recuperar clases, desde diferentes ámbitos educativos salieron con los tapones de punta argumentando una postura sumamente contraria.

La secretaria general de Agmer Uruguay dijo que: “En Entre Ríos vemos inviable esta idea dado que los establecimientos educativos en su mayoría comparten turnos y edificios, muchos ya cuentan con jornadas extendidas y otros son Escuelas NINA o de jornada completa”.

Lo que dijo el Ministro

“Es una mejora muy importante para la escuela primaria. Sumar horas de clase es más conocimiento y mejor educación”, resaltó el titular de la cartera educativa en declaraciones a los medios de comunicación de Capital Federal.

Señaló que: “Esto requiere la construcción de acuerdos y consensos con las jurisdicciones y los gremios” y puntualizó que esa hora más por día “significa tener 38 días más de clase por año”.

Mencionó que las y los docentes percibirán “un aumento proporcional por la nueva jornada laboral”.

“El gobierno nacional tiene como prioridad a la Educación y por eso esta nueva inversión de 18 mil millones de pesos para aportar el 80% del aumento del sueldo de las y los maestros”, destacó.

Sostuvo que desde la cartera educativa “proponemos que el turno mañana pase de 7:00 a 12:00 horas o de 7.30 a 12.30 y el turno tarde lo haga de 13:00 a 18:00 o de 13:15 a 18:15 horas”.

“En ningún momento fuimos consultados”

Este medio consultó a la secretaria general de Agmer Uruguay, Lía Fimpel, quien no dudó en tomar postura: “Criticamos es la manera inconsulta de tomar las medidas, y hacer anuncios por parte del Gobierno nacional y del Consejo Federal de Educación, ya que en ningún momento fueron consultados ni los docentes ni los sindicatos nacionales acerca de esta propuesta. En segundo lugar también debemos decir que la implementación de esta propuesta no puede ser de manera lineal en todo el país, y en toda la provincia se da una situación muy difícil”, diferenció la gremialista uruguayense.

Rechazamos este tipo de reforma que se propone porque además atenta contra derechos laborales e implica sobrecarga”.

Además, agregó que “la iniciativa del Gobierno nacional nos sorprendió a todos, en los ámbitos de discusión nacional no se había planteado. En Entre Ríos vemos inviable esta idea dado que los establecimientos educativos en su mayoría comparten turnos y edificios, muchos ya cuentan con jornadas extendidas y otros son Escuelas NINA o de jornada completa. Rechazamos este tipo de reforma que se propone porque además atenta contra derechos laborales e implica sobrecarga”.

Y luego enumeró prioridades en la discusión docente: “Debemos discutir por ejemplo temas como infraestructura y cargos docentes faltantes, que los señalamos en cada reunión provincial y local, cargos docentes y cargos de conducción en las escuelas, además de cargos de ordenanzas y un sistema más ágil de cobertura se suplencias en estos cargos. Las escuelas, los docentes trabajan garantizando el derechos social a la educación, hay diseños, lineamientos curriculares, proyectos educativos, propuestas y contenidos transversales que se abordan y es ese conjunto que enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje”.

Fimpel indicó que hasta el momento ese anuncio no fue oficializado, “según lo que trascendió en medios nacionales lo presentaría este viernes en una reunión del CFE. No hay nada concreto sólo la declaración mediática de (Jaime) Perczyk y no hay presentación del proyecto todavía como para conocer más detalles”.

Consultada si hubo conversaciones puntuales en nuestra provincia, fue tajante en su respuesta: “en la provincia no hubo conversación con nuestra CDC o representantes docentes en el CGE. Estos días se estuvo en diálogo permanente porque se está organizando en sistema de oposición para cargos de conducción, en ese sentido salió la res 1200/22 CGE, las titularizaciones de nivel primario, un trabajo muy fuerte en condiciones laborales y en ninguno de los procesos de discusión se dejó ver o se planteó este anuncio nacional”, remarcó.

La postura de CTERA

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) emitió un comunicado en el que fija posición respecto a la propuesta del Gobierno nacional para que se dicte una hora más de clase por día en las escuelas primarias de todo el país.

La Federación consideró que se trata de una “decisión unilateral del Ministerio de Educación Nacional” y expresó “el rechazo de toda modificación del sistema educativo que vulnere los derechos laborales, implique una sobrecarga en el trabajo docente y no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo”.

Además, exigió una “urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para discutir toda reforma que el Gobierno esté pensando y que de una u otra manera afecte los puestos y procesos de trabajo docentes, la organización institucional de las escuelas, las condiciones laborales y los derechos adquiridos”.

También considera “urgente y necesario que la inversión educativa esté prioritariamente destinada a resolver las desigualdades entre las distintas jurisdicciones, garantizando infraestructura, equipamiento, la creación de cargos, formación docente”. De este modo se podrá “avanzar de manera efectiva con lo establecido por la Ley de Educación Nacional respecto a la jornada completa y extendida, y de esa manera, garantizar una educación de calidad e inclusiva”, remarcó por último.