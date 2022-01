Agua potable: un servicio electrodependiente que debemos cuidar entre todos

El país entero se prepara para la ola de calor que comenzó este martes. Potabilizar el agua, es una acción muy cara para derrocharla en tiempos en que se necesita de manera vital. En la ciudad se consumen más de 40 millones de litros por día. Ante la Emergencia Hídrica, ya se labraron más de 30 actas en La Histórica.

DCIM\101MEDIA\DJI_0754.JPG

Desde hace 27 años que no se registran estas temperaturas, que de acuerdo a lo adelantado por el Servicio Meteorológico Nacional, superarán los 40 grados de temperatura, con sensaciones térmicas muy elevadas y se extenderá hasta mediados de la próxima semana.

Ante este panorama, se hace indispensable el uso racional del agua potable, considerando además que la ciudad se encuentra bajo una Emergencia Hídrica declarada por Decreto municipal N°27.232.

Es importante tener en cuenta que, potabilizar el agua que se extrae del río Uruguay es un sistema altamente costoso y complejo de operar ya que debe someterse a varias etapas para que pueda ser consumida por la comunidad. Pero a su vez, las autoridades hacen hincapié en un dato importante: la potabilización depende de la energía eléctrica. Si no hay electricidad o se producen cortes esporádicos, implica un enorme perjuicio técnico a la planta y por ende, a la comunidad.

A su vez, la ciudad cuenta con 28 pozos que permiten extraer e inyectar a la red un mayor caudal de agua, los que también dependen de la energía eléctrica. Un corte de media hora – por citar un ejemplo – como ocurrió días pasados ante el alto consumo eléctrico que se vivió en la región, tiene serias consecuencias en las distintas viviendas al que llega el servicio, ya que la recuperación no es rápida y los equipos son sometidos a un intenso trabajo, perjudicando su normal y futuro funcionamiento.

Emergencia y conciencia

Ante la emergencia hídrica, no solo las autoridades municipales rogaron ante las y los vecinos, consideración en el uso del agua potable. Autoridades provinciales, nacionales y de distintas empresas privadas que distribuyen el servicio en otras partes del país, explicaron que en la Argentina, el consumo de este servicio es más alto al de otros países. El propio secretario de Medio Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, advirtió este lunes que cada litro que se desperdicia es un litro que puede faltarle a alguien. “En Argentina se consumen 350 litros por día por persona, un dato que contrasta con lo que ocurre en el mundo, ya que esa relación es de 250 litros diarios”.

Por ello se solicita esencialmente: No baldear veredas innecesariamente, lavar platos una vez por día a la noche, no regar jardines durante el día, no dejar duchas ni canillas abiertas, no llenar piletas de baño, no dejar mangueras abiertas, no lavar autos.

Quienes incurran en el derroche de agua establecido por el Decreto 27.232 antes citado, serán pasibles de multas por no cuidar el agua potable. A propósito de estas acciones, personal de Policía Municipal, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana, labró hasta el momento 33 actas por infracción a la normativa que establece la Emergencia Hídrica en Concepción del Uruguay.

El agua en números

La antigua planta potabilizadora de agua tiene un caudal máximo de trabajo de 1.100 metros cúbicos por hora. Desde que se sumó el nuevo módulo de potabilización, en el marco de la primera etapa del Plan Maestro de Agua, la producción se elevó a 1450 metros cúbicos por hora. Para el mes de junio, se culminará la segunda etapa del Plan Maestro, que consiste en la construcción de un tanque elevado con su respectiva cisterna detrás del Cementerio municipal, y un cisterna en el tanque elevado del barrio Santa Teresita, sede de Obras Sanitarias. Ambos tanques tendrán una capacidad de 500.000 litros de reserva. Con los dos tanques funcionando, la planta elevará la producción a 1700 metros cúbicos por hora de agua potable.

A este panorama, hay que sumarle los 28 pozos de extracción de agua que existe actualmente en distintas zonas de la ciudad, con una capacidad promedio de extracción de 280 metros cúbicos por hora, es decir que a los 1.450 m3 de la Planta Potabilizadora, se debe sumar el aporte de las bombas de agua, por lo que en la ciudad se produce, un total de 1730 metros cúbicos por hora, sin cesar, lo que implica un total de consumo aproximado de 40.800.000 litros de agua.