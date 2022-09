Agustín Cavallín: “Espero poder dar ese salto de calidad”

Tomás de Rocamora cerró el jueves su primera semana de pretemporada rumbo a la Liga Argentina de Básquetbol 2022-23. Una de las cinco caras nuevas que tendrá el plantel que dirige Agustín Pujol es la del joven escolta juninense Agustín Cavallín, quien habló sobre este nuevo desafío que lo espera en su carrera deportiva.



El jugador con pasado reciente en la Liga Nacional con Argentino de Junín se refirió en primer lugar a cómo fue esta semana inicial de entrenamientos con el Rojo. “Fue una semana intensa y muy buena de trabajo con el grupo; la verdad que muy bien. A los chicos nuevos nos acoplaron muy rápido así que muy positivo”, aseguró.

El escolta comentó después que “la llegada a Rocamora se dio mediante Agustín (Pujol) que me comunicó que me quería tener en el equipo; conocía muy poco la institución, solo vine a jugar una vez pero me parece muy linda y buena”.

Enseguida manifestó lo que asoma como su desafío para la temporada que dará comienzo a mediados del mes próximo: “En lo personal espero poder dar ese salto de calidad y darle lo mejor posible al equipo”.

También comentó que aún no charló en profundidad con el técnico lo que espera de él. “Todavía no hablamos mucho de eso con Agustín pero mediante pasen las semanas y vayamos viendo más básquet en los entrenamientos, lo vamos a ir hablando”, afirmó.

Este viernes y sábado el plantel tuvo sus dos primeros días libres y será la oportunidad que tendrán los foráneos para conocer un poco más La Histórica. “De la ciudad poco y nada pude ver, no he salido mucho todavía. Ya tendremos tiempo para salir a recorrer, hasta ahora por lo que vi es una ciudad muy linda”, concluyó el perimetral.