Agustín Pujol es el nuevo entrenador de Rocamora, para la próxima temporada

El rosarino Agustín Ariel Pujol se transformó en las últimas horas en nuevo entrenador de Club Tomás de Rocamora para la temporada 2022/23 de la Liga Argentina de Básquetbol. El acuerdo con el Rojo es por una temporada.

Tomás de Rocamora comenzó a diagramar el próximo paso en la segunda categoría del básquetbol del país y definió que Agustín Pujol será el Entrenador en Jefe. “El arreglo con el club se da tras una comunicación de mi agente Martín Budding con los dirigentes, nosotros estábamos buscando la posibilidad de ser asistente en Liga Nacional o como opción dos dirigir en la Liga Argentina”, comenzó diciendo el nuevo DT del Rojo.

“En Liga Nacional el mercado no ofrecía muchas puertas abiertas así que comenzamos charlas con los dirigentes de Rocamora, reuniones, ver posibilidades y objetivos de ambas partes para ver si era el camino correcto trabajar juntos y así fue. Es un gran desafío que voy a tomar, ya dirigí Liga Argentina en otro momento, este es un club con historia en la categoría y que se ha forjado un estilo con entrenadores como Cristian Santander y Juan Varas que han dejado una marca. Trataremos de seguir esa línea de trabajo, que es lo que el club quiere”, señaló a continuación.

Al referirse al club que lo albergará próximamente y los conocimientos que de él tenía, comentó: “De Rocamora conozco su historia, su manera de competir en la Liga Argentina hace muchísimos años. Hablé con Varas y con Manuel Sánchez que ya han trabajado ahí, sobre todo con Juan que estuvo mucho tiempo. Toda la información que me dieron ellos más otra de diferentes jugadores que pasaron por el club me ayudaron a tomar la decisión”.

Respecto del proyecto en este nuevo desafío dijo que “la idea es armar un equipo que tenga un mix de jugadores jóvenes con talento y otros con experiencia en la categoría, como se venía haciendo; buscar darle rodaje a los chicos del club que ya vienen jugando como Justo Catalín, Galo Impini y Tomás Verbauwede, y ver si los chicos de Formativas pueden sumarse al plantel profesional”.

Pujol, que en la temporada 2015/16 logró el ascenso al TNA con Sportivo Las Parejas, informó que “el resto del cuerpo técnico se conformará con todos profesionales de Concepción del Uruguay”. “Eso fue lo que se acordó, algunos ya estuvieron en la temporada anterior y tienen además mucha experiencia en la categoría. Eso será muy valioso para ayudar en pos del bien del equipo”, aseguró. Si bien todavía no está definido, la pretemporada iniciará en los primeros días de septiembre.

“La Liga Argentina la veo como siempre, muy competitiva, muy reñida, donde sacan mucha ventaja los equipos que tienen una armonía grupal y que disfrutan del jugar juntos y competir. Y eso es lo que buscaremos en Tomás de Rocamora”, manifestó después el técnico que también pasó por el Torneo Federal dirigiendo a Club Bell Ville de Córdoba en dos temporadas (2019).

El técnico, de 35 años de edad, viene de desempeñarse como asistente en la elite del básquet chileno mientras que el año pasado cumplió la misma función en Argentino de Junín, con Juan Manuel Varas como head coach, en la Liga Nacional.