Agustín Richard: Yo prefería que se termine y arrancar de cero cuando se pueda”

La temporada 2019-20 de la Liga Argentina está terminada. Parque Sur jugó 31 partidos y Agustín Richard, su capitán, jugando 29 de ellos quedó a sólo 6 de cumplir 250 juegos con la camiseta sureña a nivel profesional. El base y dueño de la casaca 11, que cumplirá 30 años antes del próximo campeonato, conversó con nosotros y dejó en claro que lo mejor era darla por terminada.



-En una situación difícil desde lo económico para todas las partes. ¿Qué pudieron arreglar entre ustedes y el club?

-El club nos abonó hasta el 15 de marzo y a partir de ahí decidió terminar los sueldos hasta nuevo aviso por lo que está pasando en todo el mundo y es algo entendible. En mi caso, luego de eso, yo decidí volver a la casa de mis viejos para economizar un poco la cuarentena. Tranquilo, esperando que pase todo esto y que todos podamos volver a hacer la vida que teníamos antes de la pandemia. Somos muchos los que extrañamos eso.



-Hace unos días no se sabía si la Liga iba a volver o no. Imagino que tuvieron alguna rutina de prácticas y se mantuvieron en contacto.

-Me entrené durante todas estas semanas con algunas rutinas que nos pasó Martín (Pinilla) y otras de algunos jugadores que son amigos. Me mantuve en contacto con los chicos del plantel para ver cómo están, para ir viendo cómo seguía todo esto antes de la decisión que se tomó en las últimas horas. También estoy en un grupo de capitanes de la Liga Argentina, en la que hay más jugadores de los otros clubes.



-Antes de la decisión de dar por terminado el torneo. ¿Qué sostenían ustedes, los jugadores? Te consulto en general, incluyendo claro los de los otros clubes.

-Las opiniones estaban bastante divididas entre los que querían terminar la temporada y los que no. Es entendible que los equipos que se habían armado para pelear un ascenso querían jugar lo que faltaba y finalizar el torneo. A los que están abajo no les interesaba tanto seguir.



-Y tu opinión, pensando en ustedes y en Parque Sur ¿Cuál es?

-Mi opinión es que me hubiera encantado volver a jugar, todos esperamos eso pero sabemos muy bien que jugar 6 meses, parar todo este tiempo sin saber tampoco hasta cuándo, y volver a jugar era una locura. Nada iba a ser lo mismo. Había que planificar otra pretemporada antes de volver a jugar lo que quedaba. Era muy complicado. Yo prefería que se termine y que se vuelva a arrancar de cero cuando se pueda.



-¿Hubiera sido muy difícil para ustedes retomarla luego de todo esto?

-Ni el que mejor se entrenara en su casa iba a estar apto para volver a jugar. Había que prepararse en lo físico, psicológico y deportivo en un par de semanas, jugar lo poco que faltaba y la instancia más difícil de la Liga. Terminar, volver a descansar y arrancar otra. Para todos será difícil regresar enseguida a una vida normal cuando pase todo esto. Lo mejor es esto, que esté terminada y que cada uno pueda arreglar con los clubes. Que se llegue a un acuerdo. Lo ideal era empezar otra Liga, ese es mi pensamiento y la justificación de lo que creo. Pero eso no quita que también hayamos conversado y entendido a los jugadores que querían que continuara y a los clubes que querían seguir para pelear el ascenso después de todo lo que jugaron en la temporada. Pero hay que entender que es una situación excepcional.



Agustín Richard, el referente del equipo, jugó la quinta temporada en la Liga Argentina con la camiseta que se siente identificado. Esa que vistió en la temporada 2014-15 del Federal para lograr el ascenso y todas las que siguieron hasta hoy en el TNA. Uno puede subrayar el dato de los casi 250 partidos profesionales. Eso no quita señalar que son mucho más los partidos con la casaca sureña si se sumaran lo que jugó con Parque Sur en otras categorías. Habrá que dejar descansar la naranja en el canasto para esperar el próximo capítulo.