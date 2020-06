Aislamiento… ¿Qué se puede hacer y qué no en Concepción del Uruguay?

A partir de los casos de COVID – 19 positivos conocidos en los últimos días en localidades vecinas a La Histórica, desde el Ejecutivo municipal se establecieron nuevas medidas de seguridad e higiene para continuar manteniendo el control de la situación dentro del ejido urbano.

Asimismo, también se decidieron posponer nuevas habilitaciones que recientemente se habían dado autorización desde el gobierno de la provincia de Entre Ríos, que incluían deportes individuales y reuniones familiares de hasta diez personas.

Entonces ¿Cuáles son las habilitaciones en nuestra ciudad?

Tal como se estableció por Decreto, en Concepción del Uruguay, en cada oportunidad que se habilitaron diversas actividades, actualmente las habilitaciones permitidas son: caminatas y trote recreativo saludable, running y ciclismo, de 10 a 17, respetando los lineamientos del “Protocolo de Esparcimiento Responsable”. Cabe remarcar que quienes no cumplan con lo establecido, las fuerzas de Seguridad podrán labrar las respectivas actas de infracción.

Asimismo, también continuarán abiertos los locales gastronómicos y comerciales de la ciudad en los horarios previamente determinados, y se continuarán controlando los protocolos de higiene y seguridad que deben cumplirse para continuar con las actividades.

Barbijo obligatorio: ¿Cómo y en qué lugares?

En el último Decreto firmado por el intendente Martín Oliva, se desarrolló la información en lo que respecta al uso obligatorio de barbijo o tapabocas.

En el texto se explica que se establece “a partir del día 08 de junio de 2020, el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz y boca (barbijos o tapabocas y/o máscaras) por parte de todas las personas que circulen en la vía pública, permanezcan o circulen en transporte público de pasajeros, transporte privado cuando haya dos o más personas y en todos los espacios cerrados de acceso público (vgr. oficinas públicas, locales comerciales, etc.) dentro del ejido de la ciudad de Concepción del Uruguay”.

También señala que se recomienda “el uso de los elementos mencionados en cualquier otro ámbito o lugar diferente a los expresamente previstos en el artículo precedente”.

Respecto de lo que ocurriera ante el no cumplimiento, el Decreto explica: “el no cumplimiento de la presente medida dará lugar a las sanciones que resultasen aplicables según la normativa vigente del Código Penal Argentino”.

Cabe destacar que el Decreto lleva las firmas del Sr. Secretario de Coordinación General y Jefatura de Gabinete, el Sr. Secretario de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos y el Sr. Secretario de Gobierno.

Ingreso y salida de la ciudad

Cuando se definió a tres ciudades del departamento Colón como localidades “de circulación viral por conglomerado” se endureció el control en el acceso a la ciudad. Ayer se firmó el Decreto 26.358 que dispone: “Deberán permanecer aislados y en cuarentena por el término de catorce (14) días las personas que, teniendo residencia en Concepción del Uruguay, tengan un historial de viaje o residencia en zonas de riesgo epidemiológico de transmisión local”

En el artículo 3 exceptúa del cumplimiento de lo establecido a las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia y aquellas personas que deban concretar viajes, por su arte, oficio o profesión a las zonas mencionadas, a los transportistas de empresas locales y repartidores, debiendo cumplir con el protocolo establecido en sus respectivas empresas de origen y destino.

En el artículo 6º establece que todas las personas que se trasladen hacia zonas definidas con transmisión local deberán registrar su ingreso a nuestra ciudad haciendo la pertinente declaración a la fuerza de seguridad destacada en el acceso y deberán instalar en su celular la aplicación “CUIDAR”, en forma obligatoria.



Reuniones familiares y deportes individuales

Habrá que esperar. Si bien esta nueva fase comenzó a disfrutarse en algunas ciudades de la provincia, en Concepción del Uruguay no están habilitadas, por ahora.

Según afirmaron, estaba previsto que esta semana se pudieran implementar, pero los casos en San Justo primero, y la bomba epidemiológica que estalló en Colón hicieron que las autoridades locales esperaran para lanzar más flexibilizaciones. “Lo comercial continúa como estaba, sin cambios de fase por el momento”, señalaron.