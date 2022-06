Alberto Fernández: Afirmó que el FdT está “bien” y que CFK no es su “enemiga”

En una entrevista televisiva, el Presidente habló sobre la economía actual y responsabilizó a la gestión anterior por los problemas recibidos. “Lo que el macrismo hizo en la Argentina es un daño inconmensurable”, aseguró.

“El problema no son las organizaciones sociales, es la economía”





El presidente Alberto Fernández sostuvo que la situación del Frente de Todos (FdT) está “bien”, afirmó que la vicepresidenta Cristina Fernández “no es su enemiga” sino que a veces tienen diferentes miradas y apostó por la realización de las PASO para 2023, al advertir que “el mejor peronismo es el que está movilizado, compite, discute y debate”.

El mandatario afirmó además que el macrismo “ha dejado el peor escenario económico que podríamos tener” y que “le hizo un daño inconmensurable” al país, tras lo cual señaló que a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) “no le pide que lo ayuden, sino que simplemente se callen”.

En declaraciones al canal C5N, Fernández dijo que la situación económica adversa en que recibió el país en 2019 es advertida por “todos los líderes del mundo, que se dan cuenta del daño” que la gestión de Mauricio Macri “le hizo al país”.

El mandatario reiteró además que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “no es su enemiga”, más allá de que a veces puedan no tener la “misma mirada” sobre algunos temas.

“Mis enemigos son los que hacen mover los mercados, los que quieren generar el caos y quieren sembrar tristeza y desesperanza en Argentina”, subrayó.

Al apostar por las PASO para 2023, Fernández señaló que “el mejor peronismo es el que está movilizado, compite, discute y debate, y cuando digo el mejor peronismo debo decir que el mejor progresismo es ese”.

“El progresismo silenciado no es un buen progresismo. Nada puede ser mejor para un candidato que la gente lo haya elegido candidato, y no que sea una decisión superestructural”, destacó.

Consultado sobre si ratificaba lo que había dicho el 17 de noviembre pasado, en ocasión del Día del Militante, acerca de que tiene que haber elecciones PASO en el FdT, y si en ese caso “incluía su nombre”, el mandatario respondió: “Sí, definitivamente”.



